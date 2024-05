Elias Charalambous, despre viitorul său: ”Vreau să discut cu cineva din conducere!”

Elias Charalambous a mărturisit că nu este supărat pentru eșecul suferit în Giulești, având în vedere că FCSB este deja campioană, iar contra Rapidului a trimis în teren jucători tineri.

Elias Charalambous: ”Nu am primit nicio ofertă până acum!”

Charalambous a vorbit și despre viitorul său pe banca FCSB-ului. Tehnicianul cipriot a mărturisit că nu a primit încă o ofertă din partea conducerii clubului, însă Gigi Becali a anunțat deja că îi va prelungi contractul lui Charalambous.

”Am spus și înaintea meciului că vrem să încheiem sezonul cu o victorie, dar, din păcate, nu am reușit acest lucru. Am fost cei mai buni din campionat, iar acest lucru contează cel mai mult.

În astfel de situații, nu mai este la fel de ușor să te concentrezi. Am folosit mulți jucători tineri, fotbaliști care au jucat mai puțin în acest sezon.

Sunt fericit pentru că am văzut jucători tineri la treabă, trei sau patru jucători născuți în 2007 și ne dorim ca ei să facă pasul la echipa mare. Suntem bucuroși de felul în care au intrat în meci. Sfatul meu pentru ei e să muncească din greu.

Merg în vacanță acum, nu știu ce se va întâmpla. Nu am primit nicio ofertă până acum, dar voi discuta cu conducerea și vedem ce va fi. Vreau să discut cu cineva din conducere”, a spus Elias Charalambous la finalul meciului.

