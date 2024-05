”O rușine!” Reacția virulentă a lui Matthijs de Ligt după golul anulat în meciul cu Real Madrid

Matthijs de Ligt a avut un gol anulat pentru ofsaid la finalul meciului cu Real Madrid. Szymon Marciniak a fluierat prea devreme, așa cum a susținut și expertul MARCA, iar golul marcat de bavarezi, deși era valabil, nu a mai contat.

La finalul meciului, De Ligt s-a arătat dezamăgit de arbitrajul centralului polonez, însă a sublinat că Real Madrid a meritat calificarea în ultimul act al Champions League.

”Nu sunt sentimente prea frumoase, am fost foarte aproape. Am trecut de la victorie la eșec în zece minute. Este o seară foarte urâtă. Am fost foarte aproape, ei au pus presiune, iar cei de la Real Madrid, când crezi că sunt terminați, mai au un ultimă răsuflare, așa au câștigat Champions League de 14 ori.

Toți știm regulile, dacă ofsaidul nu este clar, trebuie lăsată faza. A fost o rușine. La golul lui Joselu a fost ofsaid, dar au lăsat jocul să continue. De ce nu s-a întâmplat la fel și la noi? Este ușor să vorbim despre arbitraj, dar au meritat victoria”, a spus de Ligt.

De ligt is 100% off are you blind? They both play part in the goal it’s clearly offside pic.twitter.com/cDtDo9pvLf