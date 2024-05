Scandal uriaș la sărbătoarea de titlu a lui PAOK! Răzvan Lucescu, scos de pe teren de jandarmi

Pe final de meci, tensiunile au escaladat, iar Răzvan Lucescu a fost personaj principal.

Antrenorul român le-a făcut un semn suporterilor lui PAOK prin care și-a manifestat recunoștința față de aceștia, moment în care jucătorii și membri din staff-ul celor de la Aris au răbufnit, pentru că au considerat gestul făcut de Răzvan Lucescu este unul de sfidare.

Pe teren, a izbucnit un scandal uriaș, cele două tabere s-au încăierat, iar jandarmii au încercat să calmeze spiritele. Jucătorii nu s-au lăsat, însă, înduplecați, iar scandalul a continuat și în tunelul care ducea la vestiare.

Extrem de nervos în seara în care echipa sa a câștigat titlul, Răzvan Lucescu a fost scos de jandarmi de pe teren

Congratulations

Abdul Rahman Baba helps PAOK beat Aris 2-1 in the Play-offs to win the Greek Super League. The best left-back in Africa pic.twitter.com/Hp40NPKyLa