Suprematia spaniolilor in Europa s-a TERMINAT! Englezii pot avea patru echipe in finalele Champions League si Europa League!

Anglia e din nou la putere in fotbalul european!

Infrangerea Barcelonei cu Liverpool pune capat suprematiei echipelor spaniole in Europa. Ultima data cand Spania n-a mai avut echipa in finala Champions League s-a intamplat in sezonul 2012-2013, cand Bayern si Borussia Dortmund s-au luptat pentru trofeu. Coincidenta sau nu, Jurgen Klopp antrena atunci pe Dortmund. Acum joaca a doua finala la rand cu Liverpool.

Dominatia spaniolilor a inceput din 2014, cu finala castigata de Real Madrid in fata rivalei din oras, Atletico. Barca s-a impus in 2015 in fata lui Juventus, iar apoi Real si-a inceput seria istorica de trei trofee la rand.

Spaniolii au avut rezultate bune si in Europa League in ultimii ani. Sevilla a castigat in 2014, 2015 si 2016, iar Atletico Madrid a castigat in 2018.



ENGLEZII POT AVEA 4 ECHIPE IN FINALE!

Reveniti dupa o lunga perioada in care au stat in umbra spaniolilor, englezii pot reusi o performanta uimitoare anul acesta: ambele finale din Champions League si Europa League formate din echipe englezesti. Liverpool s-a calificat deja, dar Tottenham trebuie sa revina de la 0-1 pe teren propriu cu Ajax.

In Europa League, Arsenal s-a impus cu 3-1 in fata Valenciei in turul semifinalelor, in timp ce Eintracht Frankfurt si Chelsea se bat la Londra dupa 1-1 in tur.



