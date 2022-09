Diego Simeone, declarație enigmatică în cazul lui Griezmann: „30 de minute joacă foarte bine! În celelalte 60 nu știm..”

Atletico Madrid a debutat cu o victorie în noul sezon din UEFA Champions League. Elevii lui Diego Simeone (52 ani) au avut parte de un meci nebun pe Wanda Metropolitano. În minutul 90+1, Hermoso făcea 1-0, ca peste 5 minute Uribe să restabilează egalitatea după o lovitură de la 11 metri.

Golul victoriei a fost marcat de Antoine Griezmann, în minutul 90+11. A fost al cincilea meci consecutiv pentru francez în care este introdus după minutul 60, reușind să marcheze de 3 ori.

