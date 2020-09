Un arbitru retinut in scandalul "Mita pentru arbitri" din 2009, pe lista observatorilor CCA de Liga 2!

Acuzat ca a primit 3.000 de euro de la Penescu, Marcel Savaniu a fost achitat si este acum observator pentru arbitrii din divizia secunda.

Comitetul de Urgenta al FRF, compus din presedintele Razvan Burleanu si vicepresedintii Gino Iorgulescu si Octavian Goga, a aprobat lista observatorilor de arbitri pentru Liga 2, sezonul 2020-2021. Printre acesti observatori se afla si un nume suprinzator, respectiv Marcel Savaniu. Acesta a fost retinut de catre DNA Pitesti, pentru 24 de ore, ulterior pentru 29 de zile, in aprilie 2009, impreuna cu Marcel Lica si Sorin Corpodean, sub acuzatia de luare de mita.

Procurorii DNA acuzau ca “in 22 noiembrie 2008, in calitate de arbitru asistent, desemnat de Federatia Romana de Fotbal - Comisia Centrala a Arbitrilor, la meciul FC Arges Pitesti - Otelul Galati (partida desfasurata in 23 noiembrie 2008, in municipiul Pitesti, in Liga 1), arbitrul Marcel Savaniu a acceptat sa primeasca suma de 3.000 de dolari pentru a favoriza la meciul respectiv echipa gazda, FC Arges Pitesti, oferta formulata de Liviu Facaleata, din dispozitia finantatorului echipei, Gheorghe Cornel Penescu”. Intr-o stenograma DNA, intr-un dialog intre Marcel Lica si Facaleata, primul spunea ca "am vorbit cu Savaniu. 3.000 si e OK".

Instanta a motivat arestarea si prin "autoritatea si influenta de care se bucura cei trei prin functiile mai sus amintite, raportat la gravitatea infractiunilor de coruptie savarsite de catre inculpati. Prin actele lor, inculpatii si-au incalcat atributiile de serviciu, in detrimentul unei mase importante de cetateni, contribuind la obtinerea unor rezultate intr-un joc sportiv ce se dovedeste guvernat de cu totul alte criterii decat pregatirea si calitatea. (...) Faptele retinute sunt fapte de coruptie, apte sa afecteze un numar ridicat de persoane si sa creeze, sa mentina si sa amplifice stari de tensiune in randul unui grup important de persoane, ce impun o atitudine pe masura”.

SAVANIU SI FLORIN PRUNEA, SINGURII ACHITATI IN "DOSARUL MITA PENTRU ARBITRI"

Ulterior, in 2015, Savaniu a fost achitat in "Dosarul mita pentru arbitri", la fel ca si Florin Prunea, director de relatii internationale in cadrul FRF, la momentul izbucnirii scandalului de coruptie din arbitraj. In cazul fostului arbitru asistent originar din Baia Mare, care a locuit mai multi ani in Sibiu, iar acum are ca domiciliu Brasovul, Curtea de Apel Ploiesti anunta ca "schimba temeiul achitarii dispuse fata de inculpatul Savaniu Marcel, pentru infractiunea prev. de art. 254 Cod penal (infractiunile de luare de mita) rap. la art. 5 si art. 6 din Legea nr. 78/2000 (infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate faptelor de coruptie, infractiunile de luare de mita, luare de mita si cumparare de influenta), cu modificarile si completarile ulterioare, din art. 10 lit. d) Cod proc. penala 1969 (faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii) in art. 10 lit. a) Cod proc. penala 1969. XII (fapta nu exista)". La momentul verdictului, Savaniu ameninta ca va actiona statul roman in judecata la CEDO, dupa ce fusese purtat prin tribunal peste 6 ani de zile, dar pe site-ul organismului de aparare a dreptului omului nu apare nicio plangere depusa in numele acestuia.

Fostul asistent a fost imediat primit in corpul de observatori de arbitri, desi, la acea data, presa sesiza ca RODAAF (Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Activitatii Arbitrilor de Fotbal) prevedea, la Capitolul 9, "Observatorii de arbitri", articolul 143, punctul 3 ca: "Nu pot face parte din corpul de observatori, arbitrii care au fost exclusi din aceasta activitate inainte de a a fi ajuns la termenul limita de varsta, din motive de credibilitate, arbitraje scandaloase, necorespunzatoare sau pentru lipsa de credibilitate". In aceasta situatie ambigua s-ar gasi mai multi actuali si fosti observatori de arbitri.

NUMELE SAU APARE SI IN SCRISOAREA ANONIMA TRIMISA FRF SI GSP, IN 1999

Pe 13 noiembrie 1999, Gazeta Sporturilor primea o scrisoare anonima, semnata "Arbitri si Asistenti", in care mai multi arbitri, printre care Sorin Corpodean si Marcel Savaniu, erau acuzati ca erau strangatorii unor taxe de protectie. Sefii CCA erau acuzati ca pretindeau spagi pentru o promovare rapida spre esaloanele superioare, fara examen, la exceptional: 3.000-5.000 de dolari la Divizia B si intre 5.000 si 8.000 la Divizia A. Pentru a ajunge pe lista FIFA, un asistent ar fi trebuit sa achite o "taxa" de 7.000 de dolari, in timp ce unui arbitru de centru i s-ar fi cerut 10.000 de dolari. Patru zile mai tarziu, Mircea Sandu a depus scrisoarea, care ajunsese si la FRF, la Registratura Serviciului Anticoruptie, Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Ulterior, jurnalistii au constatat ca, desi a ajuns pe masa procurorului Augustin Lazar, ancheta demarata nu a adus nimic concret, fiind efectuata superficial, mai mult de ochii lumii si la insistentele mass-media. Singurul care a avut de suferit a fost Dan "Fibra" Petrescu, seful CCA, care, la cateva luni distanta, a fost retrogradat in functia de sef la departamentul de fotbal al Federatiei.

Lista nominala a observatorilor oficiali de arbitri aprobati de Comisia Centrala a Arbitrilor pentru a activa la jocurile din Liga 2 in sezonul competitional 2020-2021:

Teodora Albon (Cluj-Napoca), Cristina Babadac (Alexandria), Ionut Borcan (Ploiesti), Zaharie Ciev (Dumbravita), Mircea Ciglenean (Cluj-Napoca), Silviu Cringasu (Ploiesti), Marian Deaconu (Ploiesti), Ioan Duma Ploiesti), Constantin Gheorghe (Suceava), Veronel Silviu Ioan (Galati), Fevronia Ion (Craiova), Dan Jiga (Bistrita), Lucian Maiereanu (Brasov), Vasile Marc (Cluj-Napoca), Gheorghe Mihalache (Buzau), Gheorghe Moise (Bucuresti), Dan Monea (Aiud), Ioan Muresan (Dumbravita), Ioan Negoescu (Targoviste), Ion Olteanu (Bucuresti), Ionel Popa (Valea Adanca), Radu Petre (Bucuresti), Cristian Sava (Bacau), Marcel Savaniu (Brasov), Liviu Seceanu (Galati), Iulian Spataru (Timisoara), Stefan Szilagy (Satu Mare), Zoltan Tamas (Odorheiu Secuiesc), Laurentiu Vargatu (Braila), Emil Voicu (Bacau), Bogdan Zanfirescu (Botosani) .