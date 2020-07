Primul penalty al Craiovei, acordat de cel care a fost EXCLUS din arbitraj in 2009! Cine este asistentul care a fluierat faultul lui Popescu 

Craiova a deschis scorul din penalty in meciul cu FCSB, un penalty pe care 'centralul' initial nu l-a fluierat.

Oltenii au primit penalty dupa un duel intre Ovidiu Popescu si Valentin Mihaila in interiorul careului. Atacatul Craiovei a cazut dupa contactul cu Popescu, moment in care Marcel Birsan, centralul partidei a lasat jocul sa continue, insa a dictat penalty la semnalizarea asistentului.

Tusierul Ciprian Dansa este cel care a fluierat penalty pentru Craiova, iar reluarile ii dau dreptate asistentului care are un trecut controversat.

Dansa a fost exclus din arbitrat in octombrie 2009 dupa ce a refuzat doua penalty-uri lui Dinamo in meciul cu Bistrita, incheiat 1-1. Ulterior, Ciprian Dansa a fost reabilitat in 2010, insa ca asistent.