Rusescu is back in business! Debut nefericit pentru fostul atacant al FCSB-ului 

Raul Rusescu (34 ani) a revenit în România. Atacantul a semnat un contract valabil un an cu Concordia Chiajna, cu opțiunea de prelungire pe încă un sezon.

Rusescu a prins doar 10 minute cu Poli Iași

Rusescu a debutat pentru noua sa echipă în înfrângerea ilfovenilor cu Poli Iași, 1-2. Aruncat în luptă de Ianis Zicu (38 ani) în minutul 81, în locul lui Azdren Llullaku (34 ani), vârful de atac nu a izbutit să marcheze golul care să-i aducă Chiajnei un punct.

De-a lungul carierei, Raul Rusescu a jucat pentru: Râmnicu Vâlcea, Unirea Urziceni, Astra II, CS Otopeni, FCSB, Sevilla, Braga, Osmanlispor, Giresunspor, Academica Clinceni şi Lamezia. Cea mai bună perioadă a traversat-o la FCSB, în sezonul 2012-2013, când a ieșit golgheterul campionatului cu 21 de reușite.

Președintele Concordiei Chiajna, încrezător că Rusescu va duce echipa în playoff

„Da, am semnat cu Raul un contract pe un an, iar înţelegerea se prelungeşte cu încă un an dacă echipa promovează în Liga 1. Am căutat să întărim lotul şi sper să o facem în continuare pentru că ne dorim să ajungem în play-off şi să promovăm. Suntem siguri că Rusescu ne poate ajuta”, au fost cuvintele lui Cristian Tănase, potrivit Digi Sport.