Stejărel Vișinar (24 de ani) este unul dintre cei mai valoroși stoperi din Liga 2. El a suferit o accidentare foarte gravă pe 2 decembrie 2023, în meciul dintre Unirea Slobozia și Ceahlăul Piatra Neamț, câștigat de gazde cu 2-1. În minutul 8 al partidei, căpitanul moldovenilor a făcut o alunecare și și-a rupt glezna, iar imaginele în care acesta le strigă cuvinte de îmbărbătare colegilor, în timp ce era urcat în ambulanță, au devenit virale printre microbiștii din România și din străinătate. Fotbalistul se află de o lună de zile în proces de recuperare cu kinetoterapeutul Ovidiu Kurti, la baza sportivă a FCSB de la Berceni.

"Nu am crezut că e așa grav, am vrut să mă ridic și să continui meciul"

"Era minutul opt al meciului cu Slobozia, a fost o minge în partea noastră dreaptă, Afalna (n.r. - Christ Afalna, mijlocaș ofensiv la Unirea Slobozia) i-a luat fața lui Jalbă și eu am mers să dublez. Nu am avut intenția să bag alunecare ca să-l lovesc, am vrut să bag alunecare între poartă și adversar ca să blochez mingea. Când am pus piciorul drept jos, mi s-a blocat în gazon, care era într-o stare foarte rea, și s-a rupt, după ce m-am lăsat cu toată greutatea. Pe loc, am simțit ca un fel de entorsă. Nu am crezut că e așa grav, am vrut să mă ridic și să continui meciul. Am văzut că este rupt și mi-am dat seama că e nevoie de doctor. Știu că sunt acele imagini cu mine pe targă, când îi încurajez pe colegi să câștige meciul, au devenit oarecum virale.

Cred că sunt un tip calculat, am încercat să nu dramatizez, să încep să urlu și să mă vait. Am încercat să le dau un pic de curaj, pentru că știu că impactul a fost destul de puternic și pentru ei, când au văzut că piciorul meu era rupt. Era un meci important, atmosfera era tensionată, am zis să nu fac și eu o criză, ca să-i dărâm psihic de tot. I-am zis doamnei asistente să mă lase să le strig ceva, că altfel mă dau jos de pe targă. I-am încurajat și am plecat spre spital.

Accidentarea a venit pe 2 decembrie. Părinții m-au sunat din Germania, unde sunt plecați la muncă, doreau să vină să fie alături de mine în spital, dar le-am spus să rămână acolo. Am făcut mai multe investigații la picior și m-am operat la domnul Melinte (n.r. - Răzvan Marian Melinte, chirurg ortopedie - traumatologie) de la Cluj-Napoca. Operația a decurs bine, am revenit la Piatra Neamț pentru trei săptămâni și am luat legătura cu Ovidiu Kurti, prin intermediul domnului profesor Pustai. Eu puteam să vin și mai repede, dar FCSB era în cantonament și nu aveam cu cine să încep recuperarea.

"Kurti spune că lucrurile evoluează foarte bine. Săptămâna trecută am renunțat la cârje"

Săptămâna aceasta s-a împlinit o lună de când merg pentru recuperare la Berceni, la cantonamentul FCSB. Recuperarea merge foarte bine, săptămâna trecută am renunțat la cârje, simt piciorul că este foarte bine. Încep să prind forță în el. Ovidiu Kurti spune că lucrurile evoluează foarte bine, el a estimat că voi mai avea nevoie de încă două luni de zile. Este un tip foarte profesionist și nu o să mă lase să plec până când nu sunt recuperat 100%. Teoretic, pot să prind ultimele meciuri din acest sezon, dar nu cred că e indicat. Ținând cont și de situația mea contractuală, nici nu știu la ce echipă să mă prezint. Cu sufletul sunt la Ceahlăul, în acte sunt la Aerostar.

Avem o problemă cu terenurile la Liga 2, se joacă pe stadioane care au deja mulți ani și gazoanele nu mai rezistă așa de bine, nu mai sunt de calitate. Apar accidentări care ar putea fi evitate. Cred că se pot rezolva aceste probleme, pentru că în liga a șaptea din Germania sau Anglia sunt niște terenuri pe care nu le găsești nici în Liga 1 la noi. La o alunecare cum am făcut eu și mi-am rupt piciorul, în mod normal se rupea brazda de iarbă și eu aveam cel mult o entorsă.

"Accidentarea a venit în chiar ultimul meci al contractului de împrumut"

Legat de Aerostar, după accidentarea mea suferită pe 2 decembrie, nici până în ziua de astăzi nu am primit un telefon din partea lor. Nu au sunat ca să mă întrebe cum mă simt, în situația în care eu sunt jucătorul lor până la vară, iar ei trebuie să se ocupe de mine și de partea financiară. Mai aștept, dar, dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, voi merge la comisii pentru a-mi câștiga drepturile, ținând cont ca eu mai am contract până în vară. Nu știu de ce în iarnă, când cei de la Ceahlăul au discutat să mă lase liber să semnez, nu au acceptat. Acum trebuie să-și respecte angajamentul față de mine.

Cu cei de la Ceahlăul, care mi-au plătit operația, m-au ajutat în această perioadă grea și mi-au promis că inclusiv cu recuperarea o să mă ajute, sunt în discuții legate de contract. Momentan nu am primit niciun răspuns, dar am mare încredere ca lucrurile se vor rezolva. Eu doresc să continui aici, am avut discuții cu patronul și președintele clubului, domnii Măzăreanu și Anton. M-am atașat foarte mult de acest club și am trăit cele mai frumoase momente din carieră aici, am jucat cu 12.000 de oameni în tribună, am promovat, am jucat cu Ceahlăul pe Ghencea, a fost foarte frumos. Am fost integralist și căpitanul echipei la Liga 2, doar că a venit acest moment nefericit.

Accidentarea a venit în chiar ultimul meci al contractului de împrumut de la Aerostar la Ceahlăul. Nu îl consider un ghinion, eu cred că Dumnezeu dă fiecăruia după cât de puternic este. Cred că Dumenzeu mi-a dat mie chestia asta pentru că știe că sunt foarte puternic, știe că o să trec foarte bine peste momentul acesta și o să fiu de trei ori mai puternic decât până acum", a declarat Vișinar pentru Sport.ro.

Foto - Arhiva personală, Gabriel Chirea