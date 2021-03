Pustai, proful de mate, calcule perfecte pentru playoff! :) Ce a spus dupa ce a obtinut un loc in lupta pentru promovare

Dunarea Calarasi a invins in ultima etapa pe Viitorul Pandurii Tg. Jiu, 2-1, si a obtinut accesul in playoff-ul Ligii a 2-a.

Chiar daca pornea cu sansa a doua in partida din ultima etapa, echipa antrenata de Cristi Pustai si-a indeplinit obiectivul si a invins echipa lui Flavius Stoica, Viitorul Pandurii Tg. Jiu, 2-1. Rezultatul le permite celor de la Dunarea Calarasi sa viseze la promovare, toate echipele pornind cu sanse egale odata cu inceperea playoff-ului ligii secunde. Dupa meci, Cristi Pustai a vorbit despre problemele financiare de la echipa, dar si despre ambitia de a promova in Liga 1.

"Aveam si varianta egalului, am facut atatea calcule in decursul saptamanii, dar ultima etapa a fost foarte incurcata si nu stiu in istoria fotbalului sa fie 11 echipe cu sanse si niciuna sa nu fie desprinsa. Cred ca de asta e frumos fotbalul, ne invatati sa stim si sa pierdem, dar si sa ne bucuram cand castigam. Nu a fost chiar usor, au fost 16 variante pentru noi la egal, pentru ca eram din start noi si Farul cu 32 si restul cu 33. Cele mai mari sanse aveam daca nu castiga U Cluj. Grupul frumos pe care l-am cu totii aici, pentru ca am avut un an foarte greu, asa ne-au dus jocurile si rezltatele, sa stam pe ultimul joc, in care practic intareai munca depusa tot sezonul.Dorinta asta de a ne bucura dupa munca depusa ne-a tinut uniti in ciuda problemelor.

Asta e, nu e Kanda, e Ciucur, pana la urma a dat centrare la gol, cineva aliniaza cum trebuie planetele. Inca sunt probleme, dar sunt sperante mari ca se vor rezolva. Daca suntem toti apti si reusim sa ne recuperam, practic nu am avut probleme cu COVID decat acum cand am intrat in linie dreapta, dar putem avea sanse. E bine sa fim cu picioarele pe pamanat, sa fim realisti, daca se vrea mai departe promovarea si sunt convins ca se va vrea, trebuie sa se puna problemele la punct", a spus Cristi Pustai dupa meciul castigat de Dunarea Calarasi contra celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu.