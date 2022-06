Informații noi despre situația lui Ionuț Panțîru. Când este preconizată revenirea la antrenamente a fundașului de la FCSB

La jumătatea lunii martie, FCSB a anunțat pe contul oficial al clubului că fotbalistul de 25 de ani a fost supus unei noi intervenții chirurgicale. Totodată, timpul de recuperare al jucătorului se estimează a fi de aproximativ șapte luni, ceea ce înseamnă că fundașul ar putea reveni pe teren în startul următorului sezon.

Kinetoterapeutul Ovidiu Kurti a vorbit despre situația jucătorului de 25 de ani, explicând că se așteaptă revenirea la antrenamente odată cu Iulian Cristea, la începutul anului viitor.

"Panțîru a avut a treia intervenție și sperăm că este ultima. Lucrurile arată bine acum, se prezintă bine. Sperăm să-l vedem cât mai repede pe teren. Dacă lucrurile arată bine sper să-l vedem la pregătire pe teren odată cu Iulian", a declarat Kurti pentru FCSB TV.

Declarații emoționante ale lui Iulian Panțîru despre perioada dificilă prin care a trecut

"După ce mi-a dat vestea, am început să plâng. Cred ca am plâns 10 minute incontinuu. Sunt 10 luni sunt de când stau pe bară. O perioadă foarte grea, nu mă aşteptam să fie atât de greu. În primul rând, psihic mă simt foarte încărcat. Nu am avut nicio operaţie până acum sau accidentare. E foarte greu. Sper să revin cât mai repede pe teren.

Îmi e dor să fiu alături de băieţi şi de echipă şi să pun osul de treabă. Mai am de muncit. Nu ştiu cât mai durează, sper cât mai repede. Au fost antrenamente foarte grele zilnic. O lună-două. Nu ştiu deocamdată. Nu am simţit că e grav în momentul accidnetării. Am crezut că e o lovitură oarbă. Am încercat să continui, dar am cerut schimbare apoi", a spus Ionuţ Panţîru, pentru FCSB TV.