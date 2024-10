Bogdan Apostu: ”O să vorbim în instanță!”

Acum, Bogdan Apostu i-a dat replica fostului său client. Impresarul spune că disputa dintre ei se va rezolva în instanță și susține că nu l-a jignit niciodată pe portarul ajuns în vară la Sassuolo.

”N-am niciun conflict, ce am avut de spus am făcut-o. Restul o să vorbim în instanță. O să vedem rezultatul final care este, vedem cine are dreptate. Așteptăm decizia instanței. Eu l-am acționat pe el pentru banii mei, care sunt chestiuni clare, certe.

N-are nicio șansă, l-am jignit eu vreodată în ziare? Aia e o prostie. Să lăsăm instanța să decidă, nu mai am nimic de declarat pe tema asta”, a spus Bogdan Apostu, conform Iamsport.