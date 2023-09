„Nu-l văd să reziste la tăvăleală! Într-o zi se satură și pleacă!” Titularul de la FCSB care ar putea părăsi echipa 

Fundașul titular de la FCSB a fost abuzat rasial pe internet după penalty-ul provocat în meciul cu Hermannstadt, când echipa sa conducea cu 2-1, fiind și eliminat la acea fază. Joyskim Dawa a răspuns mesajelor rasiste primite în mediul online, iar fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a dat un verdict în cazul său.

Dumitru Dragomir crede că Joyskim Dawa poate pleca de la FCSB

Dumitru Dragomir este de părere că fundașul camerunez ar putea ceda în fața abuzurilor primite și să aleagă să plece de la FCSB din acest motive. Fostul oficial LPF nu crede că Joyskim Dawa poate rezista unor astfel de situații și a oferit un exemplu în acest sens, spunând că singura persoană pe care a întâlnit-o și rezistă la „tăvăleală” este Ioan Becali.

„Ar trebui ca legea asta care este împotriva rasismului să fie bine aplicată de organele abilitate. Legea este bună, dar nu o respectă nimeni. Asta e democraţia, asta este epoca în care trebuie să rezişti la tăvăleală. Şi Dawa trebuie să înveţe să reziste la tăvăleală.

Dar nu-l văd pe Dawa să reziste la tăvăleală. Mă gândesc că într-o zi se satură şi pleacă. Ăsta e un pericol pentru că sunt oameni care nu rezistă la tăvăleală. Puţini oameni am cunoscut în decursul vieţii mele care rezistau la astfel de treburi.

Unul singur am cunoscut care rezistă la tăvăleală. Giovanni (n.r. – Ioan Becali) rezistă la orice tăvăleală. Gigi (n.r. – Gigi Becali) nu rezistă la tăvăleală, e un tip sensibil. Mai e Piţurcă unul care rezistă la tăvăleală, dar Giovanni e numărul 1.

Ştii cum e? E Hopa-mitică, acum te înjură, acum te pupă. Şcoala vieţii, şcoala bulevardului, şcoala avioanelor. Ăsta a fost şmecher rău”, a declarat Dumitru Dragomir conform Fanatik.

Joyskim Dawa: "Până acum nu am spus nimic, dar de azi am decis să pun stop"

Săptămâna trecută, Joyskim Dawa a revenit cu un nou mesaj în care a anunțat că nu va mai accepta astfel de insulte rasiste de acum încolo.

"Salutare, lume a fotbalului. Așa cum poate ați auzit sau ați văzut, am primit câteva insulte rasiste pe rețelele sociale după ultimul meu mci. Nu este un caz izolat, dar până acum nu am spus nimic. Mi-am văzut de treaba mea, dar astăzi am decis să pun stop.

Suntem în 2023 și anumite lucruri trebuie să se schimbe în lumea fotbalului, precum și în afara ei. Trebuie să se dicteze sancțiuni împotriva acestor oameni, trebuie să fie identificați și dați exemplu pentru a ne asigura că astfel de lucruri nu se vor repeta.

Este inacceptabil, având în vedere numeroase culturi și culori din lume, rasismul există și astăzi, mai ales în lumea sportului, care nu ține cont de granițe și origini.

Vreau să știți că sunt conștient că este vorba doar despre câțiva oameni care sunt rasiști, iar suporterii adevărați sunt alături de mine și îmi arată respect și dragoste. Vă mulțumesc pentru toate mesajele de susținere.

Astfel de lucruri nu mă vor demoraliza. Din contră, mă vor face mai puternic pentru viitor. Sunt foarte mândru că aparțin comunității negre, parte integrantă din diversitatea și bogăția lumii. Lupta merge mai departe. Nu rasismului!", a scris Dawa, sâmbătă.