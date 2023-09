Juvhel Tsoumou, fostul vârf al lui FCSB, a înscris în februarie un hat-trick în 13 minute la debutul oficial pentru noua sa echipă, Cong An Ha Noi FC din Vietnam, și a rămas în topul golgheterilor până spre sfârșitul lunii mai, chiar dacă nu a mai jucat deloc din cauza unei accidentări!

Situația sa medicală a determinat în cele din urmă și rezilierea înțelegerii cu echipa asiatică, astfel că în prezent Tsoumou este liber de contract.

Juvhel Tsoumou continuă însă pregătirea alături de antrenorul individual Lars Schlichting, fost fotbalist profesionist german în primele ligi din Grecia și Cipru.

”Never stop believing God is the key of success”, a scris atacantul în această lună pe rețelele de socializare la un video postat cu antrenamentele individuale pe care le face.

Juvhel Tsoumou, 3 meciuri și 1 gol la FCSB, 1 meci și 3 goluri la Cong An Ha Noi FC

Tsoumou (32 de ani), fostul atacant al lui FC Hermannstadt, FCSB și Viitorul Constanța, a câștigat în sezonul 2021-2022 Liga Campionilor din Africa (CAF Champions League) cu Wydad Casablanca și s-a transferat la începutul acestui an în Vietnam, unde a câștigat titlul de campion.

La nou-promovata Cong An Ha Noi FC, echipa poliției din statul comunist, el a făcut senzație la debutul oficial, cu hat-trick-ul din 5-0 cu Binh Dinh în prima etapă a campionatului.

În România, Tsoumou a evoluat între 2018 și 2021 la FC Hermannstadt (46 meciuri / 11 goluri), FCSB (3 meciuri / 1 gol) și Viitorul (actuala Farul) Constanța (10 meciuri / 3 goluri).

S-a transferat apoi în Maroc și a câștigat în 2022 Liga Campionilor Africii cu Wydad Casablanca, alături de fostul dinamovist Reda Jaadi.

Foto: Sport Pictures, Cong An Ha Noi FC