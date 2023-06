FCSB a terminat pe locul doi în sezonul 2022/23, iar Gigi Becali a început curățenia la gruparea „roș-albaștrilor”. Printre jucătorii care au plecat, s-au aflat și cei doi fundași centrali, Iulian Cristea și Joonas Tamm.

„Am vorbit!” Gigi Becali dezvăluie în ce stadiu se află cu transferul lui Vlad Chiricheș la FCSB

Asta înseamnă că latifundiarul din Pipera trebuie să caute rapid doi jucători pe care se poate baza în defensivă, iar în ultimul timp au tot circulat zvonuri cu privire la revenirea lui Vlad Chiricheș la FCSB.

Gigi Becali a vorbit despre fundașul român de la Cremonese și a remarcat faptul că așteaptă un răspuns zilele următoare. Stoperul așteaptă, cel mai probabil, să vadă dacă va primi vreo ofertă din străinătate.

„Cu Chiricheș trebuia să dea un răspuns, am înțeles că mai are încă doi ani. Am vorbit cu el, trebuie să dea un răspuns zilele astea. Ce să fac acum, asta e situația”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.

„Rămâne Compagno?” Gigi Becali a răspuns fără nicio ezitare

Dacă în trecut Gigi Becali a negociat plecarea lui Andrea Compagno, acum latifundiarul din Pipera s-a răzgândit și a declarat că vârful italian va rămâne la FCSB și în sezonul următor.

Patronul grupării „roș-albastre” a precizat că a purtat discuții în ceea ce privește plecarea lui Andrea Compagno, însă nu a ajuns la un consens la negocieri, iar asta a însemnat păstrarea atacantului italian la echipa sa.

„Îl avem pe Compagno, dar să avem și dublură. (n.r. Compagno rămâne?) Păi, da! A fost o treabă, o negociere, dar nu (n.r. a ieșit transferul). (n.r. Nu au dat cât trebuie?) Da, nu au dat”, a spus Gigi Becali la televiziunea DigiSport.

Andrea Compagno, cotat la două milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, se află la FCSB din august 2022 și mai are contract cu gruparea „roș-albastră” până la finele sezonului următor.

