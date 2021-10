„Acest lucru mă supără!” A schimbat câștigător, dar nu e pe deplin încântat! Ce l-a nemulțumit pe Iordănescu 

Roș-albaștrii au bifat a șasea victorie consecutivă în campionat, fiind și primul meci oficial după pauza de două săptămâni provocată de problemele de lot. După o primă repriză fără gol, Edward Iordănescu a schimbat inspirat, iar rezervele Octavian Popescu și Vali Gheorghe au reușit să aducă victoria. Tavi a egalat după ce Raynov reușise să deschidă scorul, iar cel din urmă a marcat golul victoriei din centrarea lui Vali Crețu.

Edward Iordănescu a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută, punctând cât de importante sunt punctele câștigate în contextul problemelor care au fost și încă sunt la echipa sa.

„Ne așteptam la un meci foarte dificil și de asta am avut parte. Am întâlnit un adversar foarte bine organizat, doi antrenori foarte buni. Mă așteptam să intrăm greu în joc, fără consistență, fără ritm, fără claritate.

Ne-am sufocat, au fost multe momente în prima repriză când nu ne-am ordonat jocul, așa cum mi-aș fi dorit. Nu am avut claritate la construcție, nu ne-am mișcat cum trebuie, asta a făcut ca în prima repriză să nu avem multe ocazii, cu toate că am avut una imensă.

În repriza a doua a fost altceva, cu toate că am primit gol și mă supără asta, că am primit gol pe o fază statică. Am văzut altă dinamică, altă consistență. Banca a intrat și a făcut diferența, e un subiect pe care l-am punctat azi. Jucătorii de pe margine trebuie să intre cu mintea limpede, să vadă ce s-a întâmplat, să aducă prospețime și asta s-a întâmplat.

Știam că nu pot duce 90 de minute unii jucători, și mai ales în vremurile pe care le trăim, când poți schimba cinci jucători înseamnă jumătate de echipă.

Am avut curaj să îi trimit în teren, poate îi introduceam chiar de la pauză, de asta mi-a fost teamă, nu știam cum vor reacționa. A fost multă poftă, dorință, le-a lipsit, doar cei care nu au fost în pielea noastră au putut să ne judece și să ne critice. Încet-încet spun că lucrurile se vor așeza pentru noi”, a declarat Iordănescu la finalul meciului.

„Nu vreau să pun presiune pe Coman!”

Întrebat despre revenirea pe teren a lui Florinel Coman, operat în urmă cu câteva luni de pubalgie, tehnicianul echipei a dezvăluit că își dorește ca recuperarea fotbalistului să fie făcută cât mai bine, astfel încât să nu riște.

„Nu vreau să pun presiune artificială pe Coman, îl urmăresc zi de zi în tot ce face, e extrem de serios. Vine, lucrează mult în plus, încearcă să ardă anumite etape, ne e dor tuturor de el, toți îl așteptăm înapoi, așa cum îi așteptăm pe toți. Sunt sigur că asta înseamnă timp”, a adăugat tehnicianul.

„Trebuie să găsim mijloacele necesare pentru a câștiga!”

Antrenorul a vorbit și despre meciul cu Farul, iar în momentul în care a fost întrebat dacă se teme că ar putea exista pericolul ca partida să nu se dispute, iar FCSB să piardă la 'masa verde' și acel meci, Iordănescu a ținut să puncteze că Hagi și Popescu nu s-ar preta la astfel de tertipuri.

„Doar dacă se dorește asta, dar la cum îi cunosc pe Gică Hagi și Gică Popescu, știu că ei caută performanța și rezultatele pe teren. Ne va fi greu să susținem două meciuri la nivel ridicat, s-a văzut astăzi că adversarul a fost mai proaspăt decât noi. Va fi un joc foarte greu pentru noi, dar trebuie să găsim mijloacele necesare să îl câștigăm și toți care intră pe teren să dea totul pentru echipă”, a concluzionat antrenorul.