Barbut a deschis scorul pentru Craiova in minutul 9 al meciului de la Ovidiu.

Mijlocasul a inscris dupa ce a scapat singur in urma unei pase inteligente, din prima, a lui Fortes. Reluarile TV arata insa ca Barbut se afla in pozitie clara de offside atunci cand mingea a plecat spre el din gheata fotbalistului portughez. Pana si lui Barbut i-a venit greu sa creada ca golul s-a pus. Imediat dupa ce a trimis in poarta, fotbalistul s-a uitat spre tusier.