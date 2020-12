Fost jucator la Otelul, Rocar sau CSM Suceava, Constantin Bosanceanu s-a stins la doar 54 de ani.

Anuntul a fost facut de Foresta Suceava, echipa din Liga a 3-a la care Bosanceanu lucra ca maseur.

Fundas lateral cu prezente importante in prima liga, dar si in Europa, ca jucator al Otelului, Bosanceanu si-a pierdut viata in ultima zi din 2020.

Bosanceanu a fost ieri la stadionul din Suceava, de unde a plecat spre spital dupa ce s-a simtit rau. Medicii l-au internat la cardiologie.