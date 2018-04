Varianta incredibila pentru inlocuirea lui Dan Petrescu! CFR poate ramane fara antrenor si daca ia titlul. Detalii de ultima ora

Dan Petrescu vrea sa plece iar din Romania!

Dupa finalul campionatului, Super Dan ia serios in calcul varianta despartirii de CFR Cluj! Chiar daca va iesi campion, Petrescu nu-si doreste sa mai continue. Surse apropiate clubului anunta ca pe banca lui CFR ar putea ajunge Edi Iordanescu! Desi tocmai s-a despartit de Astra, Iordanescu a discutat cu CFR inca din urma cu mai multe saptamani. Partile au stabilit sa reia tratativele daca Petrescu se hotaraste sa plece. Are mai multe variante in Asia, pe bani multi, si nu e tentat nici macar de argumentul luptei pentru grupele Champions League.

Iordanescu, 39 de ani, a antrenat in ultimii 3 ani la Pandurii, TSKA Sofia si Astra. La echipa din Giurgiu a ajuns in vara, dupa despartirea Astrei de Marius Sumudica.

"El se da singur afara! Nu-l da nimeni afara pe domn profesor! Nu vorbeste cu nimeni. Este singurul antrenor care nu se consulta nici cu secunzii lui", a fost ironic Niculae dupa infrangerea Astrei pe teren propriu in fata Viitorului, 0-2.