Surpriza anului? A trecut probele la Nottingham Forest si Sunderland, dar a vrut in Romania! Pustiul care poate ajunge vedeta in Liga 1

Calin Popescu a fost cumparat de Sepsi de la ASU Poli Timisoara cu doar 5000 de euro.

Atacantul nascut in 2001 ar fi putut sa joace azi in Anglia. A trecut testele atat la Nottingham Forest, cat si la Sunderland, insa a vrut sa convinga mai intai in Romania.

Popescu e considerat unul dintre cei mai buni pusti din generatia sa. Neagoe l-a jucat deja in amicalul cu Sivasspor, primul din acest an pentru Sepsi. Atacantul va intari zona U21 a echipei din Sfantu Gheorghe, unde se mai afla acum Hamed, Draghici, Rus, Florin Stefan sau Carnat. Din sezonul viitor, cand echipele din Liga 1 vor fi obligate sa inceapa meciurile cu doi fotbalisti U21 in echipa de start, sansele lui Popescu de a deveni titular vor creste considerabil.