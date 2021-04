Bus, primele declaratii din Coreea de Sud! Ce a spus fostul atacant de la FCSB dupa primele meciuri in tricoul lui Seongnam

Fostul jucator al FCSB-ului a fost placut surprins de ce a gasit in Coreea de Sud.

Sergiu Bus a fost transferat de catre FCSB in iarna in Coreea de Sud, la Seongnam, iar atacantul este impresionat de traiul ridicat din tara din Asia de Est.

Atacantul in varsta de 28 de ani a plecat in 21 ianuarie de la "ros-albastri" dupa ce nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor patronului. FCSB a primit in schimbul lui Bus suma de 300.000 de euro.

Fostul atacant al FCSB-ului s-a declarat uimit de civilizatia din Coreea de Sud si a observat diferenta de mentalitate intre romani si coreeni.

"E o experienta placuta. Sunt de trei luni aici, usor-usor m-am acomodat, nu prea am jucat, dar imi place, abia astept sa-mi vina familia. Bogdan stie mai bine, ne cam luptam sa facem rost de viza.

Astept sa vina si familia, abia astept ca sotia si fetita mea sa aiba experienta aceasta. E o cultura diferita si chiar aveam sansa asta, avem sansa sa vizitam aceasta tara si sa cunoastem aceasta cultura.

Cred ca si cetatenii de aici respecta regulile. Doar cei nou-nascuti n-au voie sa poarte masca, se respecta distanta. Ei sunt foarte disciplinati, sunt nemtii Asiei. Eu am de invatat multe din perioada asta.

Romanii sunt latini, putini diferiti si probabil ne place sa ne plangem cand n-ar trebui. Eu asa ceva n-am vazut… si cum lucreaza, si cum se antreneaza. Pur si simplu au o alta mentalitate. Cred ca asta ma ajuta pe mine in viata sa am succes" a spus Sergiu Bus la Digi Sport.

De asemenea, atacantul a vorbit si despre posibilul sau debut la echipa nationala, dar recunoaste ca i-ar fi foarte greu sa revina, deoarece legile din Coreea de Sud sunt extrem de stricte.

"E greu la nationala. E foarte greu sa pleci de aici. Daca te intorci, trebuie sa stai neaparat doua saptamani in carantina, nu conteaza unde te duci. Ei te verifica, e risc de puscarie. Eu, cand am venit aici, ma gandeam sa merg la magazin, dar nu poti. Poti sa faci puscarie. Ei au in jur de 500 de cazuri pe zi, la o populatie de aproximativ 60 de milioane", a mai adaugat Sergiu Bus.

Sergiu Bus a debutat in martie cu gol in campionatul Coreei de Sud si momentan are 10 partide in tricoul lui Seongnam si doar o singura reusita. Echipa la care activeaza fostul jucator al lui Toni Petrea ocupa pozitia 7 in campionatului Coreei de Sud.