Săpunaru spune că "2022 a fost un an bun și nu prea". Obiectivul principal pentru 2023 al căpitanului Rapidului nu este titlul

Deși a fost eliminată din Cupa României, Rapid a terminat anul 2022 pe locul patru în SuperLiga, cu 38 de puncte acumulate în 21 de etape jucate, golaveraj +8, fiind întrecută doar de FCV Farul (45p, 21m), CFR Cluj (44p, 20m) și FCSB (38p, 21m, +11), iar după ea, pe locuri de play-off, se mai află în clasament CSU Craiova (38p, 21m, +6) și Sepsi OSK (32p, 21m). Căpitanul giuleștenilor, Cristi Săpunaru, rămâne rezervat pentru în privința speranțelor pentru partea a doua a actualului campionatul, după ce echipa sa a ratat calificarea în play-off, în sezonul trecut, terminând pe locul al nouălea sezonul regulat.

"Eu am spus mereu obiectivul nostru este play-off-ul"

"2022 a fost un an bun și nu prea. În prima parte a anului nu am reușit să intrăm în play-off, adică în sezonul trecut, iar această stagiune a fost bună. Suntem în obiectiv. De când a început sezonul, eu am spus-o mereu: obiectivul nostru este play-off-ul. După ce intrăm în play-off, vom vedea ce se poate întâmpla. În primul rând, trebuie să intrăm în play-off. Nu este un sezon peste așteptări, anul acesta era obligatoriu ca Rapidul să se lupte la play-off.

Ar însemna foarte mult să iau titlul cu Rapid pe final de carieră. Dar nu mă gândesc încă la titlu, deocamdată. O să mă gândesc la titlu, când vom avea șanse 100% să ne batem la titlu. Nu e o chestie de presiune. Dacă nici la Rapid nu e presiune permanentă... Dar sunt echipe mult mai experimentate decât a noastră, cum este cazul lui CFR Cluj, care câștigă titlul de cinci ani de zile. Craiova se bate an de an la titlu, FCSB la fel, mai e Farul. Noi am promovat anul trecut, după șase ani de exil și acum ne batem la play-off.

Dacă cei de la CFR Cluj au fost campioni cinci ani consecutivi, înseamnă că fac lucrurile cum trebuie. Nu cred că se simte nevoia de altă campioană. Noi și celelalte echipe trebuie să facem ceva în plus, ca să fim noi campioni. Ca să se schimbe campioana, noi trebuie să aducem ceva nou. 2023 este anul Centenarului, cea mai mare dorință este să fiu campion cu Rapidul.

"Eu simt că mai pot. O să mai joc cât mă țin picioarele"

Sunt jucător, nu pot să spun unde ar trebui să ne mai întărim lotul. Simt echipa, dar nu pot face eu asemenea judecăți. Toți jucătorii sunt prietenii mei, sunt frații mei, mâncăm aceeași pâine. Împărțim vestiarul, ați văzut pe ce teren am jucat la Arad. Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre un coleg de-al meu. Eu simt că mai pot. O să mai joc cât mă țin picioarele. Anul ăsta îl termin, să vedem la anul cum mă descurc. Cât mă țin picioarele, mai joc. Când nu mai pot, o să ridic singur mâna și o să mă cer afară.

Nu i-am mai scris de mult lui Moș Crăciun. Dorința mea este să fiu sănătos, familia mea să fie sănătoasă, toți de la Rapid să fim sănătoși. La final de an, le urez fanilor să fie sănătoși, să aibă sărbători fericite și să rămână la fel de înverșunați în dragostea lor pentru Rapid", a declarat Cristi Săpunaru, la petrecerea de final de an a Rapidului.

Text și foto - Gabriel Chirea