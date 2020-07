Un alt jucator de la FCSB este propus in Anglia! "El se potriveste acolo! Man si Coman sunt gingasi"

Dennis Man este aproape sa faca pasul in Anglia, insa un alt jucator de la FCSB este propus in cel mai tare campionat din lume.

Gigi Multescu crede ca lui Darius Olaru i s-ar potrivi de minune campionatul Angliei, fiind genul de jucator care nu evita duelurile tari si contrele si care are ultima executie.

Antrenorul este de parere ca Man si Coman sunt prea gingasi pentru un campionat bazat pe forta fizica cum este cel din Premier League sau chiar Championship.

"Coman si Dennis Man sunt foarte buni, dar sunt gingasi. Ei sunt bazati pe tehnica, rafinament si li se potriveste un campionat mai tehnic. Spania, Italia, Franta, chiar si Germania. Eu cred ca Olaru ar fi bun pentru Anglia. El nu evita contrele, duelurile, are ultima executie. Se potriveste. El trebuie sa mai lucreze la constanta. El exagereaza cateodata cu driblingurile si pierde niste baloane care ar fi putut ajuta echipa.

El trebuie sa fie si un marcator. Acel post este pentru jucatorii de exceptie care pot decide meciul cu o pasa decisiva, cu o executie. Olaru ar trebui sa fie decisiv. El a dat gol la primul meci si acum a dat pasa de gol dupa o cursa de 30 de metri. E un jucator cu calitati moderne", a spus Multescu pentru ProSport.

Darius Olaru a fost adus de FCSB in ianurie 2020, de la Gaz Metan. Ros-albastrii au platit in schimbul sau 600.000 de euro. 3 goluri si 3 pase decisive a reusit Olaru in cele 14 aparitii pentru FCSB.