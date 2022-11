Ultimul rezultat i-a pus capac! Antrenorul din Liga 1 care vrea să își dea demisia: „Nu cred că mai are dorința de a continua!” 

Mihai Teja (44 ani) nu și-ar mai dori să continue pe banca tehnică a lui FC Botoșani după înfrângerea din Cupa României cu CS Mioveni. Moldovenii ocupă locul al doilea în Grupa B, având trei puncte obținute după victoria cu Gloria Buzău, însă în campionat nu au mai câștigat de trei etape.

Tehnicianul a declarat după înfrângerea cu CS Mioveni că va discuta cu finanțatorul echipei, Valeriu Iftime, care în repetate rânduri s-a arătat nemulțumit de jocul făcut de echipa sa. Discuția dintre cei doi s-a petrecut în dimineața zilei de miercuri, iar patronul a dezvăluit ce a vorbit cu Mihai Teja.

Valeriu Iftime anunță: „L-am simțit că vrea să plece!”

Valeriu Iftime a oferit detalii de la discuția purtată cu antrenorul echipei sale, spunând că Mihai Teja i-a dat de înțeles că se gândește la plecare.

„Eu am încredere în Mihai, dar cred că nu mai are el dorința de a continua, din ce am discutat dimineață. Ultimele două rezultate cred că i-au pus și lui multe întrebări. L-am simțit că ar cam vrea să plece, ceva de genul.

I-am spus să aștepte până mâine după-amiază, când revin în Botoșani, să ne întâlnim, și vom vedea atunci ce se va întâmpla exact.

A fost un meci slab cu Mioveni, faptul că am pierdut e cu atât mai dezamăgitor. Echipa nu joacă fotbal, în opinia mea, nu atacăm poarta. Putem să ne luptăm și la play-off, distanța nu e mare, dar mă descurajează cum joacă echipa în prezent. Ca să avem șanse la play-off, trebuie să schimbăm ceva în jocul nostru”, a declarat Valeriu Iftime pentru Gsp.

Mihai Teja a semnat cu FC Botoșani pe 15 iunie 2022, după plecarea lui Marius Croitoru. În acest sezon, moldovenii au jucat 18 meciuri sub comanda tehnicianului, având 5 victorii, 7 remize și 5 înfrângeri înregistrate.