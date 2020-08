ULTIMA ORA | Craiova transfera de la o echipa de playoff! Ce fotbalist si-a dat acordul pentru a veni in echipa lui Bergodi

Universitatea Craiova este pe cale sa anunte inca un transfer la echipa.

Oltenii au ajuns la o intelegere cu portarul Razvan Plesca (37 de ani) care este sub contract cu Gaz Metan. Mutarea s-ar putea realiza sub forma unui schimb de jucatori. Oltenii ar urma sa il cedeze la Medias pe Laurentiu Popescu (23 de ani) un tanar portar, produs al Scolii de Fotbal 'Gica Popescu', anunta Gazeta.

Conform sursei citate, intelegerea este batuta in cuie si urmeaza sa fie semnate contractele. Plesca va intra in programul de pregatire al Universitatii Craiova in cel mai scurt timp.

"Exista un interes pentru mine din partea Universitatii Craiova. Reprezentantii celor doua cluburi urmeaza sa se inteleaga si sa se faca transferul. Eu nu am impresar, deci n-o sa fie nicio problema din punctul meu de vedere. Sunt fericit de interesul Universitatii. Cel mai important pentru noi in aceste momente este sa fim sanatosi. Doamne ajuta", a fost reactia lui Plesca, potrivit sursei citate.

Plesca a evoluat in cariera la FC National, Poli Iasi, Gaz Metan si Botosani.