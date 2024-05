Trofeul Superligii, la Arena Națională! Fanii lui FCSB stau la coadă pentru poze

FCSB - CFR Cluj se dispută cu casa închisă, la meciul de pe Arena Națională fiind așteptați peste 50.000 de spectatori. Mulți dintre ei au ajuns cu câteva ore înainte la stadion și stau la coadă pentru a se fotografia cu trofeul Superligii, dar și cu autocarul descoperit în care se vor plimba campionii după meci.

"Campionii României" și "Back in business! We are the champions!" sunt mesajele care apar scrise pe autocarul descoperit al celor de la FCSB. Tot acolo este prezent și numărul 27.

După sărbătoarea de pe teren de la finalul meciului cu CFR Cluj, cei de la FCSB se vor urca în autocarul descoperit și vor parcurge traseul Bulevardul Basarabia - Piața Muncii - Piața Alba Iulia - Piața Unirii - Splaiul Independenței - Str. Vasile Pârvan - Str. Știrbei Vodă - Piața George Enescu (Ateneul Român).

FCSB îi invită pe suporteri să sărbătorească la miezul nopții lângă Ateneul Român, unde va avea loc "cel mai frumos joc de lumini roș-albastre".