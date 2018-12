SONDAJ SPORT.RO / Rusinile anului 2018 in fotbalul romanesc. Care crezi ca au fost cele mai dezamagiri din acest an?

De la eliminarea lui CFR Cluj de catre campioana Luxemburgului, la cea a lui Dinamo de o echipa de Liga a 3-a sponsorizata de guvernul maghiar.

Fara echipe in grupele Champions League si Europa League, cu un fotbal intern dominat de scandaluri, umbra falimentului cluburilor istorice, stadioane vechi sau impracticabile, tribune goale, lipsa banilor si a proiectelor inteligente si cu loturi mediocre din punct de vedere valoric, 2018 a fost un an de uitat pentru fotbalul romanesc. Singurele pastile, care au mai indulcit amarul situatiei, au fost fost calificarea echipei U21 la turneul final al Europeanului din 2019 si cea a reprezentativei U17 la Turul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European de anul viitor.

Campiona CFR Cluj a fost eliminata in play-off-ul Europa League de luxemburghezii de la Dudelange, cu o dubla infrangere, 0-2 in tur, respectiv 2-3 in retur.

Nationala de fotbal a terminat pe locul secund Grupa 4 din Liga C a Nations League si a picat in urna a patra inaintea tragerii la sorti pentru preliminariile Campionatului European din 2020. "Tricolorii" puteau prinde urna a treia valorica, daca marcau si golul doi la Podgorica, dar nu au stiut si au tras de timp, castigand doar cu 1-0.

Poate cel mai slab an din istoria lui Dinamo, cu eliminarea din Cupa Romaniei in fata lui FK Csikszereda (Liga 3), esuarea in play-out in sezonul trecut de Liga 1 si atingerea locului locul 14 in actualul campionat.

Reprezentativa U19 a Romaniei a ratat calificarea la turneul final al Campionatului European, dupa ce a pierdut ultimul meci din grupa, contra Ucrainei (1-2), in minutele de prelungire.

Dupa ce a pierdut al treilea titlu de campioana consecutiv, desi investise multe milioane de euro in transferuri, FCSB a fost eliminata in play-off-ul Europa League de Rapid Viena, in ciuda victoriei obtinute pe Arena Nationala, scor 2-1. In tur, austriecii au castigat cu 3-1.