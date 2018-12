Modric, ATAC DEVASTATOR la Messi si Ronaldo dupa castigarea Balonului de Aur: "Trofeul asta e pentru cei care meritau sa castige si n-au castigat!"

Luka Modric a intrerupt dominatia Messi - Ronaldo din ultimii 10 ani.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Fotbalul intra intr-o noua era dupa victoria lui Luka Modric din finala pentru Balonul de Aur, asta dupa ce croatul a primit si Balonul de Aur al Cupei Mondiale si premiul FIFA The Best.

Inevitabil, oamenii si-au amintit de alti jucatori cu performante din trecut care nu au primit Balonul de Aur precum Xavi, Iniesta sau Sneijder, eclipsati rand pe rand de Messi si Ronaldo.



"Fotbalul a triumfat", e mesajul lui Modric, care le-a dedicat victoria jucatorilor amintiti mai sus.



"Messi si Ronaldo au fost la un nivel exceptional in ultimii 10 ani, dar in trecut au fost jucatori care puteau sa castige, Xavi, Iniesta, Sneijder, dar asta nu s-a intamplat. Oamenii acum voiau sa vada altceva. E victoria fotbalului in aceasta seara. Sunt fericit ca sunt castigatorul, dar acest premiu e pentru toti acesti jucatori care meritau sa castige si n-au castigat", a spus Modric.