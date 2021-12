Situație incredibilă la Dinamo! După ce l-a exclus din lot pe Sorescu, acum Rednic poate ajuta la vânzarea sa

Dinamo ocupă penultimul loc în Liga 1, cu doar 9 puncte în 18 etape jucate, și va juca în play-out pentru supraviețuirea în Liga 1. Cu două victorii rămase din mandatul lui Dario Bonetti, Mircea Rednic încearcă o reformare a lotului, în această iarnă, după un șir de rezultate dezamăgitoare.

Rednic a dat vina pe jucători pentru rezultatele slabe

În Liga 1, "Puriul" a contabilizat trei egaluri (UTA 2-2 / Rapid 1-1 / FCU Craiova 0-0) și cinci înfrângeri (Gaz Metan 1-2 / Sepsi 1-4 / CFR Cluj 0-3 / FC Voluntari 1-2 / Clinceni 0-1), iar până la finalul anului mai are de jucat cu Chindia (13 decembrie / acasă), CS Mioveni (16 decembrie / deplasare) și Farul (20 decembrie / acasă). De asemenea, sub conducerea sa, echipa a fost eliminată de FC Argeș (1-2) din Cupa României. "Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar poate asta e maximum ce pot ei să dea. Am schimbat, le-am dat posibilitatea să joace. Eu nu plec. Ei trebuie să înţeleagă că au plecat antrenori, mai vine şi rândul lor să plece. Unii cred că se mulţumesc că sunt la Dinamo şi restul nu-i interesează", și-a acuzat Rednic jucătorii, după o serie de 15 meciuri fără victorie.

Antrenorul a cerut conducerii să scape de mai mulți fotbaliști din lot, despre care a afirmat că nu răspund cum trebuie la comenzile sale, că nu ar avea profilul sportiv dorit de el sau că îl bruiază în vestiar. Printre acești se pare că s-ar afla Deian Sorescu, Steliano Filip, Gabriel Torje, Mihai Eșanu, Cosmin Matei, Marco Ehmann, Constantin Nica, Robert Moldoveanu, Alin Dudea, Andreas Mihaiu sau Cătălin Țîră. De asemenea, el ar dori să îl trimită pe Cătălin Itu înapoi la CFR Cluj și împrumutarea a cel puțin cinci juniori născuți după 2002 la echipe din Liga 2, pentru a câștiga experiență pentru sezonul viitor, când ar urma să fie rechemați la echipă pentru a îndeplini Regula U21.

Sorescu pleacă doar vândut, iar Rednic poate da o mână de ajutor cu transferul

Zilele trecute, Rednic a participat la întâlnirea cu oficialii clubului, Iuliu Mureșan, director executiv, Răzvan Zăvăleanu, administratorul juridic, și mai mulți reprezentanți ai DDB, în care a fost reconfirmat ca antrenor al echipei și pentru partea a doua a sezonului, deși un grup important de jucători au contestat metodele sale de lucru și de comunicare. Conducerea a decis ca pentru jucătorii căzuți în dizgrația sa să se înceapă negocierile de reziliere a contractului, să se caute soluții pentru împrumuturi la alte echipe, pentru a se elibera locul pentru transferurile din iarnă, sau să fie vânduți.

În cazul lui Sorescu, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai antrenorului, cu care presa a scris chiar că ar fi ajuns la o confruntare fizică în pauza întâlnirii cu Mediaș, lui Rednic i s-a promis că va avea parte de liniște, începând cu ianuarie 2022, dar că internaționalul român trebuie folosit în meciurile rămase din acest an, pentru a putea fi vândut. Antrenorul a fost chiar încurajat să își folosească relațiile din străinătate pentru a realiza transferul jucătorului și a obține suma de transfer dorită de club, care a scăzut de la 1 milion de euro la 500.000 de euro, pentru a acoperi o parte importantă a datoriilor clubului. În această situație, cele mai probabile destinații pentru vedeta lui Dinamo sunt Belgia, Arabia Saudită, Azerbaidjan și Rusia, iar Rednic poate fi ajutat și de fiica sa, Luana, una dintre cele mai importante impresare de fotbaliști din România.

Oferte bune și salarii imense pentru Sorescu, respinse ferm de club

Deian Sorescu (24 ani) a ajuns la Dinamo de la ASU Poli Timișoara, în aprilie 2018. El a devenit unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei, bifând 133 de meciuri și 28 de goluri pentru "câini" și purtând banderola de căpitan, care i-a fost retrasă recent de Rednic. În acest sezon, în care a strâns 17 meciuri și 7 goluri și a fost golgheter al Ligii 1, în startul sezonului, după ce reușise un hattrick cu FC Voluntari și o "dublă" cu Academica Clinceni, în primele două meciuri. El a strâns cinci selecții la echipa națională, dar nu a mai fost convocat de Mirel Rădoi pentru ultimele patru partide din preliminariile CM 2022, după ce situația sa la echipa de club a devenit tulbure.

În ultimul an, pentru Sorescu au existat oferte de la Legia Varșovia (350.000 euro, până la 1.4 mil. euro cu bonusuri), FCSB (700.000 euro) și Gaziantep FK (600.000 euro), dar pretențiile financiare ale conducerii au fost mai mari decât sumele propuse, după ce administratorul judiciar al lui Dinamo s-a raportat la suma de transfer de pe site-ul Transfermarkt, 1.4 milioane de euro, pentru a fi acoperit din punct de vedere legal și a nu fi acuzat de bancrută frauduloasă. Sorescu are un salariu lunar de 7.000 de euro, iar frustrarea sa a fost imensă, după ratarea transferurilor, pentru că i se ofereau remunerații de trei-patru ori mai mari decât în Ștefan cel Mare.

Sursa foto - FC Dinamo, cont oficial FB