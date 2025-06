Tricolorii au primit vizita ciprioților marți seară pe Arena Națională într-un meci de totul sau nimic în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Florin Tănase a deschis scorul în minutul 43, din pasa lui Dennis Man, care a majorat diferența în minutele suplimentare ale primei părți (45+2').



Mircea Lucescu înțeapă arbitrajul și laudă un tricolor după victoria României cu Cipru: ”S-a prezentat formidabil”



La flash-interviu, Mircea Lucescu nu s-a abținut să nu critice arbitrajul. Pe deasupra, selecționerul României l-a lăudat pe Dennis Man, despre care a spus că s-a prezentat incredibil.



”Il Luce” nu a trecut nici peste Valentin Mihăilă sau Alex Mitriță, despre care a avut doar cuvinte de laudă. Cât despre căpitanul Andrei Rațiu, Lucescu a evidențiat că fotbalistul denotă un profesionalism rar.



”O victorie normală, ținând cont de modul în care noi am abordat partida și cum am terminat partida. O echipă a noastră, care a alergat foarte mult. Împotriva unei alte echipe care era considerată puternică prin disponibilitatea lor de a se angrena în joc. O echipă agresivă, cu multe faulturi. Noi am dominat-o cu inteligență, construind un joc cu multă posesie, creând multe ocazii pe poartă. Ea a venit după 10 zile de pregătire. Am spus și mi-am asumat greșeala că pe băieții ăștia trebuia să-i chem mai devreme.



Echipa asta națională începe o nouă campanie, o nouă viață. Am spus de la început că intenționez să mă gândesc mai mult la jucătorii din campionatul nostru, care joacă meci de meci. A fost extraordinar ce s-a întâmplat astăzi. Am creat o componență bună, o emulație bună. Am vorbit clar cu ei despre program și că trebuie să se gândească la echipa națională, indiferent dacă joacă sau nu joacă la club.



(n.r. VAR-ul nu dă roșu) Ce pot să spun? Nu a fost doar faza aia. Au fost mai multe. Interpretarea a apărut exagerat de negativă în ce ne privește. Dar, până la urmă, am obținut trei puncte. Rămânem în cursă. Și Austria poate să piardă, dar nu Austria, cât Bosnia. Noi, dacă jucăm pe aceeași notă, câștigăm în Bosnia. Concurența face parte din viața noastră. E extraordinară, mai ales în lumea fotbalului. E senzațional și toată lumea trebuie să înțeleagă asta.



S-a prezentat formidabil (n.r. Dennis Man), și-a dorit foarte mult, așa cum și-a dorit și Mihăilă. A venit aici, s-a pregătit bine. A suportat un regim de pregătire mult mai intens decât l-a avut el toată perioada asta. L-am schimbat că nu voiam să recidiveze vreo accidentare. Sunt mulțumit de el și de randamentul lui Mitriță. Dacă nu era egoist, puteam marca un gol doi. Dar, calitățile tehnice îi permit să se joace un pic pe teren.



Căpitanul echipei e important, e cel mai reprezentativ jucător al nostru. Randament constant. Arată ca un profesionist 100% și era normal să devină căpitanul echipei. Aveam nevoie să avem o imagine cu un jucător competitiv pe plan internațional. Așa sunt toți marii jucători. A demonstrat că e bun constant și că poate juca la orice echipă din Spania”, a spus Mircea Lucescu.

Cum arată Grupa H



1. Bosnia și Herțegovina - 9 puncte

2. Austria - 6 puncte

3. România - 6 puncte

4. Cipru - 3 puncte

5. San Marino - 0 puncte