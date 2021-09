S-a supărat Reghe! A exclus din lot doi jucători după eșecul cu CFR. Unul nici măcar nu a jucat

Antrenorul a decis ca doi jucători să nu mai facă parte din lotul primei echipe a oltenilor. Unul dintre ei este Alexandru Mateiu, care a fost înlocuit cu Alex Cîmpanu în minutul 41 în meciul de la Cluj. Al doilea este Mihai Bălașa, anunță ProSport.

Decizia lui Reghecampf în ceea ce-l privește pe Mihai Bălașa ridică semne de întrebare, având în vedere că fundașul nici măcar nu a jucat împotriva campioanei României, fiind rezervă pe tot parcursul partidei.

Decizia luată de Laurențiu Reghecampf

Bălașa nu era, oricum, unul dintre ”favoriții” antrenorului. Acesta a fost utilizat în cinci partide în acest sezon (trei în campionat, una în Supercupa României și una în Conference League).

După înfrângerea cu CFR Cluj, Universitatea Craiova a ajuns pe locul nouă, cu 13 puncte, la egalitate cu FC Argeș, care ocupă locul opt. Cu o victorie în următoarea etapă, cu Dinamo, oltenii pot urca pe loc de play-off.

„Am avut puțin ghinion, puteam să marcăm gol. Nu mi-a plăcut. Am discutat cu jucătorii în cabină. Vom analiza, dar trebuie să ne trezim. Față de meciul trecut a fost o diferență foarte mare, atunci am avut atitudine, dar astăzi am jucat foarte slab.

Trebuie să marcăm, avem foarte multe ocazii și ratăm cu o seninătate incredibilă. Din punctul meu de vedere, echipa noastră nu s-a ridicat la nivelul pe care trebuia să îl joace.

De la toată echipa aștept mai mult, să arate caracter, atitudine, ca o echipă care își dorește să câștige campionatul”, a spus Laurențiu Reghecampf la finalul meciului cu CFR Cluj.