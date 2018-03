Pus pe lista neagra de Becali, si-a gasit rapid echipa: "Noi il vrem!" Stelistul, asteptat sa semneze imediat ce se termina sezonul

Unul dintre jucatorii pusi de Gigi Becali pe lista neagra si-a gasit echipa.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Artur Jorge si Ionut Larie sunt fotbalistii la care Steaua va renunta in vara, iar fundasul roman are deja pregatit planul B. Larie este asteptat cu bratele deschise la Voluntari.

"In aceasta iarna noi ne-am gandit si la varianta Artur Jorge de la Steaua, dar intre timp am reusit sa rezolvam transferul lui Horj. Insa acum a aparut si varianta Ionut Larie de la Steaua. Am vazut ca Gigi Becali a declarat ca nu il mai doreste la Steaua de la vara. Cum el ramane si liber de contract, noi il vrem la Voluntari. Imi place foarte mult Ionut Larie, dar si pe Claudiu Niculescu l-am auzit ca-l vrea la Voluntari. Vom vedea la finalul campionatului daca putem sa il convingem pe Larie sa vina la noi", a declarat pentru Fanatik Dan Leasa, managerul general de la Voluntari.

Larie a jucat in 16 meciuri pentru Steaua in acest sezon de Liga 1 si a reusit sa marcheze un gol.