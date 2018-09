Priveste cerul! Imagini ireale surprinse in Giulesti, la meciul de Cupa al Rapidului

Suporterii rapidisti care au mers in aceasta seara la meciul de Cupa s-au bucurat de un apus ca in povesti

Suporterii care au mers in aceasta seara in Giulesti au avut ce vedea. Nu neaparat in teren.

Un apus superb, facut parca in Photoshop, a acoperit cerul Bucurestiului.

Si jucatorii s-au oprit pentru cateva secunde si s-au uitat spre cer.

Meciul este acum in desfasurare. Detalii AICI