Prima BOMBA pregatita de Niculescu la Dinamo! Vrea un transfer URIAS: "Cu mine a explodat, poate juca titular imediat!"

Claudiu Niculescu a anuntat prima lovitura pe care vrea sa o dea la Dinamo - Gicu Grozav! Acesta a anuntat ca vrea sa isi gaseasca echipa in strainatate, insa Niculescu spera sa-l convinga. L-a antrenat deja la U Cluj.



"Cred ca, cu mine antrenor la U Cluj, a explodat ca jucator. Luati statisticile de atunci. E un jucator de nationala, poate juca si titular oricand. Normal ca mi l-as dori. Poate e in urma cu pregatirea, nu stiu ce sa zic" a declarat Claudiu Niculescu.

Prezentat oficial

Claudiu Niculescu a fost prezentat oficial ca nou antrenor al lui Dinamo.



"Am plecat de la Dinamo acum 8 ani, dar ma simt ca atunci cand am intrat in vestiarul lui Dinamo pentru prima data, in urma cu 17 ani. O sa avem timp sa ne cunoastem zilele acestea. A fost o zi foarte agitata ieri, le cer scuze celor care mi-au trimis mesaje si nu am apucat sa le raspund. Sunt un pic emotionat, dar sunt dornic de munca.



Obiectivul pe termen scurt si cel mai important este sa readucem suporterii la stadion. Echipa nu traverseaza un moment bun acum stiu cat conteaza ca Dinamo sa fie incurajata de fani, care, nu trebuie sa mai spun eu acum, sunt cei mai frumosi din tara.



Sunt fericit ca m-am intors acasa dupa atatia ani. Mi s-a implinit acest vis, pe care il am de cand am inceput aceasta meserie. Sper ca revenirea mea sa fie de bun augur si Dinamo sa-si indeplineasca obiectivele.



Nu mi-a luat foarte mult sa dau un raspuns. Negocierile au decurs normal. Un lucru e clar: se vrea performanta si asta vreau si eu, sper sa reusim. Am venit intr-un moment greu. Daca nu era un moment greu, nu veneam. E logic, la orice echipa sunt schimbarile de antrenor atunci cand lucrurile merg rau. Eu vreau performanta, conducerea vrea performanta, sper sa si reusim.



Am vorbit si cu baietii in vestiar despre munca lui Florin Bratu, de cateva luni de zile. A facut lucruri foarte bune, dar asta e viata antrenorului. Acum 5 luni ne intalneam ca adversari si m-a batut rau, iar dupa acel meci eu am plecat. Ironia sortii a facut ca eu sa il inlocuiesc acum. Am un mare respect pentru el, e un antrenor foarte bun si va demonstra acest lucru" a spus Claudiu Niculescu.