DINAMO | Tensiuni in Stefan cel Mare! Conducerea clubului, CONTESTATA de fani: "A.David e GAY!" Mesajele suporterilor

Prezentarea lui Claudiu Niculescu a fost umbrita de aparitia fanilor.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Conducerea clubului de fotbal FC Dinamo a fost contestata, luni, de aproximativ 15 suporteri in timpul si dupa conferinta de presa organizata la stadionul din Soseaua Stefan cel Mare cu ocazia prezentarii oficiale a noului antrenor al echipei, Claudiu Niculescu.

Fanii au afisat doua bannere cu mesaje injurioase la adresa oficialilor dinamovisti si i-au admonestat pe finantatorul Ionut Negoita si pe presedintele Consiliului de Administratie, Alexandru David. Motivul pentru care reprezentantii galeriei dinamoviste au ales sa protesteze in acest fel este legat de rezultatele slabe ale echipei din ultimul timp de care, in opinia fanilor, se fac vinovati cei doi oficiali. Negoita a fost acuzat ca nu doreste sa faca investitii in transferuri si ca vinde jucatorii valorosi din lot, iar David pentru deciziile luate in ultimul timp care au dus la demisia directorului general Ionel Danciulescu.

"A.David e gay", au scris fanii pe un banner. "M**e Negoita, vinde-o si pe ma-ta", e un alt mesaj afisat de dinamovisti.

Suporterii si-au aratat sustinerea pentru Ionel Danciulescu, dar si pentru noul tehnician, Claudiu Niculescu, scandandu-le in mod repetat numele. La final, Niculescu a stat de vorba cateva minute cu reprezentantii galeriei dinamoviste.

Prezent la conferinta de presa, presedintele CA, Alexandru David, a declarat ca respecta opinia fanilor. "Este absolut normal ca atunci cand nu sunt rezultate lumea sa fie suparata. Relatia mea cu tot ceea ce inseamna suflare dinamovista a fost intotdeauna sincera si deschisa. Mai mult de atat... e dreptul lor la opinie si si-o pot exprima. Nu i-a constrans nimeni niciodata in niciun fel. Eu le respect opinia, iar pe viitor impreuna cu Claudiu Niculescu sper sa vina rezultatele pentru a le demonstra ca se inseala. Suporterilor le vom raspunde prin rezultate", a afirmat el.

Acesta a explicat ca Ionel Danciulescu nu a fost dat afara, ci a fost decizia lui de a pleca de la Dinamo. "Ionel Danciulescu a plecat de la Dinamo pentru ca asa si-a dorit, el nu a fost dat afara. Am discutat ore intregi cu el sa il fac sa revina asupra deciziei. Dar el este 100% convins ca are nevoie de o pauza, lucru pe care noi nu putem decat sa-l respectam. Usa nu este incuiata, dar el a inchis-o si a plecat. Vom vedea in zilele urmatoare daca vom aduce pe cineva pe postul lui", a adaugat David, care a negat o posibila numire in aceasta functie a fostului jucator dinamovist Ionut Lupescu.

In ceea ce il priveste pe finantatorul FC Dinamo, Alexandru David a afirmat ca acesta nu se mai implica la club atat de mult: "Domnul Negoita nu mai este asa de apropiat de fenomenul fotbalistic asa cum era pe vremuri".

Claudiu Niculescu a fost prezentat oficial, luni, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti. Noul antrenor, care il inlocuieste in functie pe Florin Bratu, a semnat un contract valabil pana la 30 iunie 2020 cu FC Dinamo.