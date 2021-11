Poveste fabuloasă cu Viorel Hizo! Cum și-a prins jucătorii în discotecă: ”I-a dat o palmă DJ-ului”

„Când plecam din cantonament, plecam toți. Nu-mi aduc aminte să fi plecat doar unul sau doi.





Eram o dată la Păltiniș, cu Viorel Hizo antrenor. Într-o seară le zic 'Băi nene, mergem la discotecă diseară?'. Am vorbit cu toți din echipă. Noi, cei mai vechi am pus asta la cale. Și au mers și juniorii. Am plecat toți, vreo 20 de inși.

Poveste fabuloasă cu Viorel Hizo: ”I-a dat o palmă DJ-ului”

Hizo, fiind din Sibiu, a plecat atunci. Mi-a zis înainte 'Iuliane, plec și eu în seara asta. Vin mâine dimineață'. Avea nevasta ceva probleme de sănătate. I-am spus 'Lăsați-mă liniștit, nea Vio. Stați liniștit'. Noi deja știam că plecăm.





Băi nene, pe la 12 noaptea aud la microfon: 'Chirițăăă, ia-i pe toți și hai la hotel!'. Băi, și îi dă o palmă DJ-ului... Ăia mai mici, săracii, când l-au auzit pe Hizo la microfon, nu știau pe unde să mai fugă. Le-am zis 'Bă, ușor, bă. Unde fugiți? Că se uită lumea la noi'. Se uitau ospătarii în stânga și în dreapta, credeau că nu plătim.





Nu pot să-ți zic ce a urmat a doua zi la antrenament. Ne-am scuipat plămânii, fratele meu! Și după ne întreba 'Vreți să mai plecați? O să avem același program'. Am zis că nu ne mai trebuie distracție, nu ne mai trebuie nimic!”, a spus Iulian Chiriță, într-un dialog cu Robert Niță, pe canalul de YouTube al acestuia.