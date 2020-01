OFICIAL | Hagi face curatenie la Viitorul! Inca un jucator e OUT! Cine a plecat de sub comanda "Regelui" si unde va juca

Viitorul a mai vandut un jucator.

Echipa antrenata de Gheorghe Hagi, Viitorul Constanta, a anuntat printr-un comunicat emis pe site-ul oficial al clubului ca a ajuns la o intelegere cu formatia maghiara Ujpest pentru transferul lui Andreias Calcan. Fotbalistul a ajuns la Viitorul in ianuarie 2019 si a evoluat un 25 de partide pentru trupa lui Hagi, unde a marcat 5 goluri.



"FC Viitorul anuntat transferul jucatorului Andreias Calcan la formatia maghiara Ujpest FC. Ajuns la FC Viitorul in ianuarie 2019, Andreias Calcan a evoluat pentru formatia noastra in 25 de partide oficiale, perioada in care a marcat cinci goluri. FC Viitorul ii multumeste pentru evolutiile in tricoul negru-albastru si ii ureaza mult succes in continuare", se arata in comunicatul emis pe site-ul oficial al celor de la Viitorul.

Viitorul s-a mai despartit in aceasta iarna de Steliano Filip, Lyes Houri si de Eric de Oliveira. Calcan (25 de ani) evolueaza pe pozitia de mijlocas ofensiv si este cotat la 550.000 de euro in acest moment transfermarkt.com