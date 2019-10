Petrescu ar putea pleca de la CFR! Antrenorul campioanei a primit mai multe oferte: unde poate ajunge

Dan Petrescu ar putea pleca de la CFR Cluj.

Antrenorul campioanei ar fi primit numeroase oferte in ultima perioada si ar putea da curs uneia dintre propuneri. Potrivit Fanatik, Dan Petrescu este curtat intens de echipe puternice din campionatul Rusiei, insa deocamdata nu a oferit un raspuns clar.

Petrescu a castigat doua campionate cu CFR Cluj si a calificat echipa in grupele Europa League. Ardelenii au inceput campania europeana cu o victorie uriasa in fata lui Lazio, iar joi seara va juca impotriva celor de la Celtic.

Dan Petrescu a mai antrenat in Rusia in perioada 2009-2014. Mai intai, Petrescu i-a pregatit pe cei de la Kuban Krasnodar (2009-2012) si a reusit sa-i promoveze in prima liga si sa-i duca in cupele europene. A urmat apoi experienta de la Dinamo Moscova (2012-2014).