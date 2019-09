Patronul lui Botosani, FURIOS dupa meciul cu Dinamo: "Arbitrul e politist, nu are voie sa arbitreze!" Iftime vrea sa aduca VAR in Romania

Meciul dintre Dinamo si FC Botosani s-a incheiat cu scorul de 1-1 si arbitrul George Radulescu a facut o serie de greseli care au influentat rezultatul.

Patronul celor de la Botosani, a explodat dupa acest meci si a spus ca echipei sale i-au fost furate doua puncte in mod voit: "Este diferenta intre incompetenta si lucruri facute cu stiinta si cu vointa"

"Nu cred ca nu a vazut lovitura de la Roman unde a fost 11 metri. E mai mult decat incompetenta. E mult mai grav si acum ma suna toata lumea, e un pic revoltator atunci cand un arbitru face niste greseli flagrante si deoparte si de alta. E mult prea mult. O sa vad cu cine pot vorbi saptamana viitoare, sa vad cu cine ma pot alia pentru a introduce VAR in Romania. E egalitate de sanse, a fost creat pentru a ajuta competitia".

Valeriu Iftime le-a oferit jucatorilor sai prima de victorie chiar daca rezultatul de pe tabela a fost egal:

"Le-am dat prima de victorie baietilor aseara, nu puteam sa zic ca acel meci nu a fost castigat. E prea multa frustrare, prea multa ilegalitate creata de un om, care la prima analiza, pare voita".

Cei de la FC Botosani au avut un penalty clar la Roman, insa arbitrul a dictat lovitura libera: "Nu o dadea nici pe aia"

"Lovitura libera i-a spus unul din asistenti ca sa o dea, ca altfel nici pe aia nu o dadea. Daca a vazut si Orbulet, o vad toti va dati seama. Atata timp cat avem tehnologia aceasta, trebuie implementata. Chiar nu stiu daca Liga sau Federatia sunt cei mai in masura sa aducem VAR, dar trebuie adus".

Patronul celor de la Botosani a spus ca a vorbit cu Adrian Porumboiu si acesta i-a spus ca Radulescu este politist si nu avea dreptul sa arbitreze:

"Adrian Porumboiu mi-a spus ca acest arbitru este politist si nu are voie sa arbitreze. Daca vrem o competitie corecta, cu egalitate de sanse si sa nu mai fim la mana unui om sau a unui arbitraj, trebuie sa facem si noi ce a facut lumea civilizata din fotbal. Eu am vazut meciul aseara cu niste oameni de fotbal din Italia si se cruceau. Faceau comparatie cu meciurile lor trucate din Sicilia din trecut".

Valeriu Iftime se ofera el sa aduca VAR in Romania: "Bineinteles, am spus-o mai de mult, nu ca ma dau banii afara din casa, dar trebuie sa facem ceva"

"Eu nu pot sa fac un proiect de echipa la Botosani. Am un buget echilibrat si vreau ca aceste lucruri sa se intample. Trebuie controlat arbitrajul, in sensul bun al cuvantului ca sa stim unde mergem. Degeaba am eu echipa, degeaba am echipa a 2-a, daca aceste doua puncte ma scot din play-off. Play-off-ul inseamna foarte mult pentru mine, nu doar bani. E competivitate, spectacol, meciuri importante.

Eu spun in felul urmator, incerc sa propun la nivelul Ligii si al Federatiei o discutie pe acest subiect. Cine blocheaza aceasta implementare a sistemului VAR. Nu este vorba de bani, dar o sa vedem. Nu este vorba nici de pregatire, nu iti trebuie pregatire sa pilotezi rachete. Dam banii in rate, nu banii sunt problema. E un proiect care tine de noi, dar nimeni nu a incercat. Eu pot sa ma ocup de proiectul asta cap coada, il proiectez ca si business. Devenim caraghiosi ca nu incercam si lumea spune ca unii nu vor si cream niste suspiciuni si ipoteze ca se fura si totul e necunoscut. Trebuie sa facem lumina si eu zic ca se va face lumina", a incheiat patronul celor de la FC Botosani.