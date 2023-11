Ovidiu Burcă pune tunurile pe arbitraj după eșecul cu UTA: "E rușinos, e scandalos". Ce spune despre demisie

Dinamo a început bine partida de la Oradea și a disputat scorul după doar opt minute, când Dennis Politic l-a învins pe Florin Iacob cu un șut în forță la colțul scurt.

Reacția lui Ovidiu Burcă după UTA Arad - Dinamo 2-1

UTA a revenit pe finalul primului act, când a reușit să egaleze prin Claudiu Micovschi, în minutul 41. Arădenii conduși de Mircea Rednic au dat lovitura în prelungirile jocului, după ce Marcelo Freitas a transformat un penalty dictat de Andrei Moroiță în urma intervenției VAR pentru un henț comis de Homawoo.

După meci, Ovidiu Burcă a criticat în termeni duri penalty-ul dictat de Moroiță pentru UTA în prelungiri, și-a lăudat echipa pentru atitudine și a transmis în mai multe rânduri că Dinamo ar fi meritat să câștige. Antrenorul "câinilor" a reiterat că nu are de gând să demisioneze.

"Ce poate fi spus? E rușinos. Un penalty primit total anapoda. Cred că nu se impunea acel penalty, este împotriva jocului, împotriva spritului jocului. Ce s-a întâmplat la acea fază e scandalos. Din păcate, plecăm fără puncte. Sunt ferm convins că trebuia să câștigăm. Am făcut un joc bun, solid. Am avut foarte multe ocazii să închidem meciul, să facem 2-0 sau 2-1. Din păcate, se termină cu acest penalty oferit cadou celor de la UTA. Continuă seria asta lungă de rezultate negative, din păcate.

Eu nu prea am ce să reproșez echipei ca atitudine, organizare, disciplină, implicare și colaborare. Avem foarte multe ocazii, nu înscriem, ne lipsește puțină luciditate. Azi plecăm cu un rezultat total nemeritat, iar acea decizie din finalul jocului a fost total aiurea, ceea ce face ca azi să plecăm fără punct.

Parcă e o karma pe care trebuie să o plătim. În ultimul timp am făcut jocuri bune, dar am primit goluri deviate, goluri în vinclu. Eu nu vreau să mă gândesc la asta, dar parcă e o karma pe care o plătim.

E dureros că am acumulat foarte puține puncte, dar trebuie să vă uitați cum am pornit în această campanie. Nu vreau să găsesc scuze, dar vedem că există și anumite aspecte obiective pentru care suntem aici. Repet, echipa a arătat atiudine, ăsta e spiritul. Nu trebuie să coborâm sub nivelul arătat azi.

Nu am avut nicio discuție (n.r - cu conducerea despre plecare). Nu sunt omul care să renunț. Dinamo m-a învățat să nu renunț niciodată. Asta încerc să le transmit și eu băieților. Am avut două zile la dispoziție să aduc energie în echipă. Dacă domniile lor consideră că eu sunt principalul vinovat, nu am nicio problemă să mă dau la o parte.

Eu rezist. Niciodată de când m-am apucat de sport nu au venit ușor lucrurile. Totul a venit prin muncă, suferință și am ajuns la toate obiectivele. Nu vă faceți griji pentru mine, eu rezist.

Începe returul. Două meciuri de foc, dar eu cred că echipa a crescut, arătăm din ce în ce mai bine. Dacă vom continua în aceeași linie, eu cred că nu au cum să nu vină și rezultatele", a spus Ovidiu Burcă.

Dinamo a înregistrat un nou eșec, al nouălea din acest sezon. "Câinii" au cel mai slab atac, doar 9 goluri marcate, și ocupă locul 15, penultimul, cu doar 10 puncte în 15 etape.

În runda următoare, prima din retur, Dinamo va juca pe terenul Universității Craiova, duminică, de la ora 16:00.