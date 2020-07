DUREROS! Un fost jucator emblematic al lui Dinamo pune sare pe RANA: "Nu mai raman in Liga 1 nici cu tot lotul valid!"

Cristi Pulhac (35 de ani) si-a atacat fostul club pentru situatia critica in care a ajuns.

Dinamo este macinata de coronavirus, 18 jucatori din lotul 'cainilor' fiind depistati pozitiv cu Covid-19. Cu toate acestea, Cristi Pulha crede ca nu virusul e principala problema a dinamovistilor.

Criza de la clubul din Stefan cel Mare este provocata de mai multi factori, iar fostul fundas stanga al alb-rosilor nu crede ca Dinamo mai poate evita retrogradarea:

"Sansele sa ramana in Liga 1 sunt mici si cu tot lotul valid, asta e problema. Ei sunt in pandemie de anul trecut. Nu e problema pandemiei acum, de ce s-a ajuns la situatia asta, sa fie pe loc retrogradabil?

Dinamo cerseste sa ramana in Liga 1 pentru ca ei stiu ca e foarte dificil sa se salveze altfel. Tu te duci cu demnitate cand ai incredere in tine si ai valoare, ei stiu in sinea lor.

Ei au jucat astea patru etape si au realizat ca altfel nu pot ramane in prima liga. Suporterii sunt singurii care au ramas in continuare sus, in varf, si sustin", a spus Pulhac pentru Digi Sport.

Cristi Pulhac: "Pana si cainii de la Saftica au coronavirus!"

Pulhac are peste 200 de meciuri in tricoul lui Dinamo, pentru care a reusit sa inscrie 4 goluri de-a lungul carierei. Fostul fundas stanga nu poate intelege cum de atatia jucatori de la Dinamo s-au infectat:

"Sunt suparat. Eforturile trebuiau facute inainte de a incepe campionatul, dupa starea de urgenta. Eu raman la parerea ca trebuia luata o decizie extrem de drastica, sa ramana in cantonament. Doua luni! Pai, sa-ti spun ceva, faceam cantonament o luna si doua saptamani. Pentru mine e ceva iesit din comun. Primele cazuri au aparut la Dinamo. Dupa ce ca suntem ingropati...

Aici zici ca au dormit toti intr-o camera. La cinci ore, cand citesc ziarele, inca trei, inca sapte. Si cainii de la Saftica aveau Covid. Trebuiau sa stea in cantonament, campionatul se termina foarte bine si foarte ok, nu mai existau situatii de acest gen", a mai spus Pulhac.