Nicușor Bancu: ”Știam că va fi dificil, trecea timpul și prindeau și ei curaj!”

Nicușor Bancu a recunoscut după meci că, deși Csikszereda este ultima clasată în Superliga, oltenii s-au așteptat la o partidă grea la Miercurea Ciuc.

Căpitanul oltenilor a mai precizat că se gândește deja la meciurile din Conference League.

”Știam că va fi o partidă dificilă, trecea timpul și prindeau și ei curaj, se putea întâmpla orice dacă nu înscriam. Mă bucur că a venit faza în care am marcat, am mai avut ocazii de a înscrie. Cele trei puncte erau importante și ne-am îndeplinit obiectivul.

Chiar dacă sunt ultima clasată, știam că nu va fi ușor, a fost pauza și era mai greu să ne revenim fizic și mental. Am reușit să ne adunăm și am câștigat.

Suntem bucuroși că suntem sănătoși, vin meciurile din Conference și sperăm să fim toți bine”, a spus Bancu după meci.