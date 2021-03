"N-am stiut sa GESTICULAM la 1-0!" :)) Steliano Filip a lovit fantastic in fata Voluntariului, apoi a pocnit si limba romana. Perla zilei

Steliano Filip a marcat un supergol in prima repriza a meciului de la Voluntari.

Fotbalistul de banda a venit insa suparat la interviuri, dupa meci, desi a fost declarat omul partidei. Filip si-ar fi dorit victoria pentru Dinamo. Filip e suparat ca Dinamo n-a reusit sa 'gesticuleze' avansul luat cu golul sau de 1-0. :)

"Nu ne ajuta cu nimic punctul asta, n-am stiut sa tinem de rezultat, am avut 1-0, am controlat jocul. Daca am fi castigat, probabil era cel mai frumos gol din cariera mea. Nu am stiut sa GESTICULAM cand am avut 1-0. Preferam sa fiu cel mai slab de pe teren, sa nu marchez. Avem nevoie de puncte, nu de goluri frumoase. Asta este!", a spus Filip la Dgiisport.



Golul marcat de Steliano Filip cu Voluntari: