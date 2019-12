Mos Craciun a venit la Craiova! Cadoul de sute de mii de euro primit de olteni

Universitatea Craiova si-a luat un super autocar de Craciun.

Aflati pe locul 4 in Liga 1, la 7 puncte de liderul CFR Cluj, oficialii olteni vor sa le ofere cele mai bune conditii jucatorilor in noul an.

Un autocar evaluat la cateva sute de mii de euro este cea mai noua achizitie realizata de club. Acesta a fost colantat in culorile traditionale "alb-albastru", alaturi de figuri emblematice ale Universitatii: Ion Omblemenco sau Ilie Balaci.

"Cu speranta ca noul an ne va aduce mult mai multe bucurii, Mos Craciun a venit cu sacul plin", a fost mesajul postat de olteni.

Fanii Universitatii, dezamagiti de ultimele rezultate, i-au taxat imediat pe favoriti lor.

"Frumos autocarul dar... oare cati dintre actualii componenti ai echipei merita sa ocupe un loc in acest autocar?", a fost unul dintre comentariile postate de unul dintre fanii olteni.