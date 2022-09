Mirel Rădoi, încântat de victorie: „Prefer să câștig cu emoțiile astea! Nu aș vrea să fiu în poziția lui Hagi acum!” Ce le-a promis jucătorilor 

Oltenii au fost conduși încă din minutul 2, după golul marcat de Morar, însă Markovic a egalat în minutul 26. Farul a dat replica prin Gabi Torje, în minutul 33, iar același Torje a mai marcat o dată, în minutul 41. Andrei Ivan a redus din diferență în minutul 44.

Același Markovic a reușit să egaleze din nou, în a doua repriză, în minutul 66, iar în minutul 71, Dan Nistor a profitat de gafa lui Aioani, care a încercat să boxeze cu o singură mână, și a adus victoria echipei sale. În urma rezultatului de la Severin, Universitatea Craiova a urcat pe locul cinci în clasament, având 14 puncte obținute în opt meciuri jucate.

Farul a bifat prima înfrângere în acest sezon, ratând astfel șansa de a trece pe primul loc în clasament. Constănțenii au 18 puncte și se află pe locul secund, cu trei mai puține decât Rapid, care este lider.

Declarațiile lui Mirel Rădoi după victoria obținută

Mirel Rădoi a vorbit la finalul meciului cu Farul Constanța, mulțumit de rezultatul obținut. Antrenorul a dezvăluit că i-a „motivat” în vestiar pe jucătorii săi la pauză, promițându-le și că le va oferi masa în cazul în care reușesc să marcheze și să nu mai încaseze niciun gol. În cazul lui Jovan Markovic, Rădoi l-a apărat pe fotbalistul său, criticat pentru forma fizică slabă din acest sezon, punctând că are nevoie de timp.

„Prefer să câștig cu emoțiile astea și să fiu fericit la finalul partidei. Nu aș vrea să fiu în poziția lui Gică acum, să conduci în prima repriză și apoi să pierzi. Eu cred că toate greșelile personale au fost datorită faptului că mișcările noastre au fost destul de târzii, mișcările erau în contratimp.

Am reglat unele lucruri, am avut o discuție cu ei la pauză, am zis că dacă am reușit să marcăm două goluri în prima repriză, vom reuși și în a doua, cu amendamentul că nu mai putem lua goluri. Am fost mult mai aproape de ei după ce am reglat din punct de vedere tactic.

Le-am explicat că dacă ieșim tot ca în prima repriză, mai bine rămânem la vestiar, sunt dator la ei, le-am promis la pauză că dacă nu mai luăm niciun gol și reușim să înscriem că le dau masa.

Pentru mine nu e o surpriză. Eu sunt și cel care l-a debutat la națională, am spus și atunci că are nevoie de timp, are nevoie și acum, îl știu pe Marko. Gândiți-vă că el, așa cum îl face toată lumea acum, că e un tip nu știu cum, mai grăsuț, vă spun că nu are nimic peste, e un tip mai globulos, probabil în timp va trebui să mai scădem din țesutul adipos, dar are greutatea pe care ar trebui să o aibă. Într-adevăr, suferă din punct de vedere fizic în acest moment, dar probabil că după pauza echipei naționale va arăta mai bine.

Nistor e un tip oricum cu personalitate ridicată, cred că și fără încrederea staff-ului era la fel, aveam și nevoie de el. Fără Nistor și Vînă în acest moment, trebuia să aducem mai mulți copii, care nu știu dacă pot face față într-un meci din Liga 1”, a declarat Mirel Rădoi la finalul partidei.

În următoarea etapă, Universitatea Craiova joacă în deplasare cu CFR Cluj, în timp ce Farul Constanța o întâlnește pe teren propriu pe FC Argeș.