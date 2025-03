Mirel Rădoi: ”Am rămas și eu surprins de FCSB!”

Mirel Rădoi a fost surprins de felul în care roș-albaștrii au reușit să închidă foarte bine spațiile, în condițiile în care antrenorul oltenilor a observat niște probleme la mijlocul terenului în toate meciurile campioanei României.

Rădoi spune însă că elevii săi nu au reușit să respecte planul tactic și consideră că victoria echipei patronate de Gigi Becali este una meritată.

”Nu neapărat surprins, am început meciul greu, nu am reușit să ducem mingea unde ne-am propus în zona centrală, să creăm doi contra unu, pentru că de fiecare dată, Chiricheș sau Șut ieșeau în presiune sus și atunci rămânea doar unul dintre ei. Au intuit foarte bine, au știut să blocheze spațiile alea.

Am rămas și eu surprins pentru că nu au reușit să o facă în 11 meciuri europene și 24 în campionat, în 35 de etape am găsit zonele alea libere. Din păcate pentrru noi, în seara asta au acoperit acele zone, au intuit foarte bine ce am pregătit noi. Ciculația balonului a fost destul de lentă și atunci probabil le-a dat ceva timp să reoganizeze. Am pierdut foarte multe mingi fără mare presiune din partea adversarului.

Până la urmă, e mai bine că a venit această înfrâgere acum, pentru că ne știm și noi limitele, știm ce urmează pentru play-off. Am întâlnit echipa care repezintă România în Europa și sper că am învățat că ceea ce va urma va fi cum a fost în seara asta.

Le-am spus jucătorilor că asta e părerea mea (n.r. că prima echipă care va marca va câștiga). Speram să mă înșel sau să marcăm noi primii. Pe mine mă surprind neplăcut alte lucruri. Am pregătit altceva în seara astta și am arătat-o puțin. Felicitări lui FCSB, chiar dacă după aspectul reprizei a doua meritam un gol, dar nu putem spune că meritam victoria.

Aș fi vrut să joace toată echipa, să avem și noi o evaluare corectă a jucătorilor. Așa încă ne putem păcăli că au lipsit Olaru și Bîrligea, important e că urmează o partidă acasă cu U Cluj, va trebui să ne readunăm forțele. Măcar știm la ce să ne așteptăm, ne știm limitele, nu putem fi imbatabili. Poate e mai bine că am pierdut înainte de intrarea în play-off, pentru că acolo chiar contează punctele.

Pentru mine, evaluarea o arată prima repriză, care arată că sub presiune, nu am reușit să jucăm ce ne-am propus. Va trebui să am o reacție vizavi de grup, pentru că nu am reușit să ne ținem de ceea ce am pregătit o săptămână”, a spus Mirel Rădoi după meci.

Mirel Rădoi: ”Cu galbenul, aș încerca să îl copiez pe Mourinho!”

Întrebat despre cartonașul galben primit în startul meciului, după ce a protestat la o decizie luată de Marian Barbu, Rădoi l-a citat pe Jose Mourinho și nu a ezitat să își arate nemulțumirea față de arbitraj, chiar dacă s-a abținut de la a comenta prea mult.

”Cu galbenul, aș încerca să îl copiez pe Mourinho: If I speak I will be in big trouble. Prefer să îmi văd de treaba mea, să nu vorbesc despre arbitraj. Când vezi lucrurile astea și le simți, pentru că nu am jucat hochei, am jucat și eu fotbal, e ultima oară când vorbesc despre arbitrajul din seara asta. Nu vreau să mai discutt, am luat galben, nu vreau să ajung pe la Comisii. Fiecare să își facă treaba, eu trebuie să fac o analiză, poate nu am fost nici eu inspirat la primul 11, la schimbări, poate trebuia să schimbăm sistemul de joc”, a adăugat Rădoi.