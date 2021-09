Mircea Rednic, sincer despre negocierile cu Dinamo! De ce ezită să-și pună semnătura pe contract

Favorit să-i ia locul italianului pe banca lui Dinamo este Mircea Rednic, însă antrenorul ezită să-și pună semnătura pe un nou contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare” de teamă că lucrurile s-ar putea sfârși ca ultima oară când s-a aflat la cârma „câinilor”. Atunci a plecat cu scandal, fiind acuzat de Negoiță că aduce jucători pentru ca fiica sa, Luana, să încaseze comisioane.

Mai mult, cele două părți nu pot semna o înțelegere până când Dinamo nu reziliază contractul cu Bonetti, lucru care s-ar putea întâmpla abia după ce italianul va ieși din carantină.

„Încă nu s-a discutat concret. În momentul în care mă vor contacta și vom discuta serios, să vedem ce vor atunci vorbim. Cu domnul Badea am vorbit generalități. Nu mi s-a făcut o propunere concretă. Nu e corect să discutăm despre venirea mea la Dinamo în momentul de față. Trebuie să-și rezilieze contractul cu Bonetti, au pus antrenor interimar. Am mai pățit-o cu Claudiu Niculescu ultima oară și nu mai vreau să o pățesc, să se spună că Rednic stă la cotitură. Rednic nu stă la cotitură.

E un risc pentru imaginea mea, dar aici e vorba de Dinamo. Dacă nu era vorba despre Dinamo nici nu stăteam la discuții să preiau o echipă în situația asta în România. M-am săturat să tot iau echipe cu probleme. Și sportive și financiare. Eu încerc să-i ajut și sportiv și financiar, și cine cade de prost? Rednic. Și nu mi se pare corect. Asta e România! Dacă lucrurile nu vor ieși, iar se apucă unii să spună că Rednic e antrenor depășit.

Așa s-a întâmplat și când am fost la Poli Iași, unde într-o lună patronul mi-a vândut toți jucătorii care făceau diferența, l-am pierdut și pe Ghiță, apoi iar articole că Rednic e învechit, scrise de Ștucan, bipan, nu știu mai care.

Toți se dau dinamoviști când vin la Dinamo, dar toți își cer banii. Doar prostul de Rednic vine cu bani de acasă. Ultima oară am pierdut peste 100.000 de euro, cu prime și cu ce-am dat la club. Fanii mă vor pentru că pun suflet și pentru că sunt și antrenor. Pe unde am fost am demonstrat. Nu pot face însă tot timpul din rahat bici”, a spus Mircea Rednic, potrivit gsp.ro.

Sorin Colceag este antrenorul interimar care o va conduce pe Dinamo de pe bancă până când oficialii clubului vor reuși să clarifice situația.