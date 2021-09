"În rucsacul unui soldat se află întotdeauna și sabia de mareșal!" Mesajul lui Colceag după Dinamo - Botoșani 1-2

În contextul situației complicate în privința antrenorului fotrmației din Ștefan cel Mare - demisul Dario Bonetti are o versiune, Iuliu Mureșan susține o altă variantă - formația roș-albă e condusă de interimarul Sorin Colceag.

Fostul antrenor de la Dinamo 2 (a preluat formația de la Emil Ursu în aprilie) a vorbit aseară după eșecul din Ștefan cel Mare și a comunicat clar mesajul că nu va rămâne la prima echipă.

Colceag spune că nu va rămâne la prima echipă a dinamoviștilor

"Eu n-am mai vorbit cu domnul Bonetti de o lună și jumătate, cel puțin. Nu a fost implicat în niciun fel la meciul de azi. Nu știu cum ar fi putut interveni. Personal, n-am avut nicio discuție cu dânsul. N-a transmis nimic.

Iliev (n.r. - portarul bulgar al lui Dinamo) ne-a adus momente de siguranță, de echilibru, dar toți care au jucat au dat maximum, asta e important. Nu cred că pot discuta acum despre a continua la Dinamo ca principal. N-am ce să spun. În rucsacul unui soldat se află întotdeauna și sabia de mareșal”, a declarat Sorin Colceag, la finalul partidei.

FC Botoşani e neînvinsă de trei etape, în care are două victorii şi un egal.

Meciul a fost întrerupt în minutul 36, după ce nocturna s-a stins brusc. Problema s-a remediat rapid şi partida s-a reluat după 13 minute.

Pentru Botoșani au înscris Ongenda ’13 şi Kage ’19 (penalty) în timp ce pentru gazde a marcat Torje (penalty).

Iuliu Mureșan, directorul tehnic al dinamoviștilor, a vorbit despre meci, considerând că echipa ar fi meritat un rezultat de egalitate. "Nu așteptam o minune, deoarece am întâlnit o echipă puternică. Am avut un început foarte slab în prima repriză. În repriza a doua am jucat mult mai bine, dar lipsa de experiență a unor jucători. Am fi putut să egalăm și am fi meritat după aspectul celei de-a doua reprize.

Pot să apreciez o dorință și o determinare mult mai mare a jucătorilor. Bonetti e antrenorul echipei, am primit doar un mail că are COVID. E în izolare. Ar trebui să vină la muncă după ce se încheie perioada de carantină. Eu nu am nimic personal cu el, vreau să meargă treaba la echipă", a spus Mureșan, la finalul paridei de aseară.