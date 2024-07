Marius Șumudică dezvăluie: ”Recunosc! Gigi Becali mi-a acceptat tot”

Rapidistul Marius Șumudică a fost aproape de a ajunge antrenor la FCSB, după ce a purtat negocieri cu Gigi Becali. Totul s-a întâmplat în 2021, înainte ca antrenorul să ajungă la CFR Cluj, unde nu a rezistat foarte mult.

Patronul actualei campioane i-a acceptat atunci toate condițiile lui Marius Șumudică, dar acesta nu a mai ajuns la echipa sa.

Marius Șumudică: ”Gigi Becali mi-a acceptat tot”

La trei ani distanță de la acel episod, fostul campion al României cu Astra Giurgiu vorbește la superlativ despre Gigi Becali, după ce omul de afaceri l-a ajutat într-un moment delicat pentru familia sa.

„Recunosc că am avut ofertă de la FCSB, i-am promis, am stabilit tot, mi-a acceptat tot. N-am întâlnit niciodată un patron cu care să discut și să-mi accepte absolut tot. Am intrat la el în curte și până am ieșit mi-a acceptat absolut tot. Nu vreau să intrăm în alte amănunte, dar este un om care promite ceva și se ține de cuvânt până la sfârșit.

Mi-a părut rău din punct de vedere al relației interumane. M-a ajutat în niște clipe grele pentru familia mea. Mi-a salvat familia de atâtea ori, m-a ajutat când părinții mei erau intubați. Mi-a salvat familia și din punctul ăsta de vedere o să-l respect toată viața mea”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.ro.

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.