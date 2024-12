FC Hermannstadt se situează pe poziția a 13-a în clasamentul SuperLigii României cu 19 puncte obținute după 18 etape desfășurate din sezonul regulat.



Elevii lui Marius Măldărășanu au înregistrat, în consecință, cinci victorii, patru rezultate de egalitate și nouă înfrângeri. Sibienii au înscris 21 de goluri și au încasat 31.



Marius Măldărășanu, pe punctul de a pleca de la FC Hermannstadt: ”I-am anunțat pe jucători”



În urmă cu trei etape, Hermannstadt a pierdut în Bănie cu Universitatea Craiova cu 1-3. Marius Măldărășanu a dezvăluit că era atunci pe punctul de a se despărți de sibieni.



Doar că în urma discuțiilor cu Daniel Niculae, președintele clubului, a ales să rămână la FC Hermannstadt și să continue pe banca tehnică a clubului.



”Sunt un antrenor care nu dă cu biciul. Poate unii ar vrea să fac lucrul ăsta. Am tot primit sfaturi de genul, dar nu am cum să mă schimb. Dacă m-aș schimba acum, mi-aș pierde din credibilitate. În acel parcurs rău, cu 6 înfrângeri, am lucrat la fel. Și acum lucrăm același lucru.



M-am gândit să plec după meciul de la Craiova. M-a făcut să-i anunț pe jucători, chiar dacă nu s-a anunțat public, că decizia mea este de a renunța. Am spus că o să vorbesc cu Daniel Niculae, care tocmai venise la noi. Am transmis, după o zi liberă, și unuia dintre patroni. Urma și acea întrerupere a campionatului.



Dar Nico a fost foarte pozitiv. M-am întâlnit cu el la București, a vrut să discutăm. N-a vrut ca venirea lui la Hermannstadt să se lege de plecarea mea. M-a încurajat foarte mult. Aveam nevoie. Și noi, antrenorii, avem nevoie de încurajări. Până la urmă, următoarea zi după primul antrenament, am avut o întâlnire cu patronii și cu Nico și sunt în continuare la Hermannstadt”, a spus Măldărășanu, potrivit sptfm.ro.



Ce urmează pentru Hermannstadt



Pentru sibieni, în campionat, urmează meciul cu Oțelul Galați de luni, 9 decembrie, de la ora 17:30. Cele două se vor întâlni în etapa #19, iar confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.